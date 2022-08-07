Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у зв’язку з обстрілами Запорізької АЕС заявив, що Росія повинна негайно повернути під контроль України всі українські об'єкти атомної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія має негайно зупинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати Україні всі об'єкти атомної енергетики в Україні", - написав міністр у своєму Twitter.

Молдова у неділю висловила занепокоєння потенційним пошкодженням Запорізької атомної електростанції внаслідок обстрілів та закликала надати доступ експертам з МАГАТЕ.

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У неділю президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ через обстріли ЗАЕС.

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.