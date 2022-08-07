Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні

"Європейська правда"Неділя, 7 серпня 2022, 19:14
Естонія: Росія має негайно передати всі українські об'єкти атомної енергетики Україні
Урмас Рейнсалу, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу у зв’язку з обстрілами Запорізької АЕС заявив, що Росія повинна негайно повернути під контроль України всі українські об'єкти атомної енергетики.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія має негайно зупинити ядерний тероризм у Запоріжжі та передати Україні всі об'єкти атомної енергетики в Україні", - написав міністр у своєму Twitter.

Молдова у неділю висловила занепокоєння потенційним пошкодженням Запорізької атомної електростанції внаслідок обстрілів та закликала надати доступ експертам з МАГАТЕ.

ВІДЕО ДНЯ

У неділю президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з главою Євроради Шарлем Мішелем закликав запровадити санкції проти атомної галузі та ядерного палива РФ через обстріли ЗАЕС.

6 серпня Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС.

Теми: ЕстоніяРосіяЗАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Естонія
Більшість естонців бажають відставки прем'єрки через "російський бізнес" її чоловіка
Жителі Естонії зібрали гроші на 21 розвідувальний дрон для України
Чоловік, який розтоптав прапор України, уникнув покарання в Естонії
Останні новини
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
13:13
Побачення із зірками: триває аукціон зустрічей, що допоможе зібрати на укриття в дитсадку Миколаєва
13:09
РФ зруйнувала Авдіївський коксохім, відновити його буде неможливо – "Метінвест"
13:05
фотоАстрофотограф показав туманність, яка виникла опісля вибуху зірки 10 тисяч років потому
13:03
Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами
Усі новини...
Реклама: