Повітряним силам вдалося збити ворожі ракети вдень і ввечері – Зеленський

Військовослужбовцям Повітряних сил Збройних сил України вдалося збити чотири крилаті ракети Росії вранці, а також частину ракет, випущених ворогом вдень і ввечері 8 серпня.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 166-го дня війни

Пряма мова: "Хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців.

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Вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і ввечері".

Деталі: Зеленський зазначив, що Україні ще не вистачає військових засобів, щоб гарантовано збивати всі російські ракети, але влада зробить усе, щоб такі засоби в держави з’явились.

"Але й зараз майстерність наших героїв дозволяє хоча б частково зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує!", – наголосив голова держави.