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Reuters: Судна з українським зерном захищені буферною зоною

Вівторок, 9 серпня 2022, 02:05

Судна, які експортують українське зерно через Чорне море, будуть захищені 10-мильною (18,5 км)  буферною зоною.

Джерело: агентство Reuters з посиланням на документ  "Процедури для торговельних суден", з яким воно ознайомилося

Деталі: У документі зазначено, що "сторони не вчинятимуть напади на цивільні судна й портові споруди, задіяні в ініціативі".

За виконанням угоди спостерігає спільний координаційний центр (СКЦ) у Стамбулі.  Відповідно до узгоджених процедур,  СКЦ надаватиме інформацію про запланований рух суден морським гуманітарним коридором, яка буде передана військовим Росії, України та Туреччини для запобігання інцидентам. Коли судно рухатиметься морським гуманітарним коридором, воно буде захищене буферною зоною: жодне військове судно, літак чи БПЛА не наближатимуться ближче, ніж на 10 морських миль.

Зазначається, що судноплавна та страхова індустрії хотіли гарантій безпечної подорожі без загрози морських мін або нападу на їхні кораблі та екіпажі. Зазвичай, вони передбачені стандартними операційними процедурами.

Джерело в страховій галузі сказало Reuters, що процедури "читаються як набір правил, що обнадіює. Але чи всі сторони дотримуватимуться його?".

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