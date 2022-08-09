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Росіяни вночі обстріляли Харків – пошкоджена електроопора та трамвайні рейки

Ірина БалачукВівторок, 9 серпня 2022, 07:56
Росіяни вночі обстріляли Харків – пошкоджена електроопора та трамвайні рейки
Фото ілюстративне. Хвіст російського снаряда у парку Харкова. Травень, 2022 року. Фото з Telegram Терехова

Вночі 9 серпня російські окупанти знову обстріляли Харків, внаслідок чого пошкоджена електроопора та трамвайні рейки в Індустріальному районі.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма промова Терехова: "Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше 4-х.

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Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних "прильотів". В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки".

Деталі: Ще один "приліт", за словами мера, був у районі Окружної дороги поряд із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Внаслідок обстрілу осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.

За попередніми даними, постраждалих немає.

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Теми: Харківвійна
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