Росіяни вночі обстріляли Харків – пошкоджена електроопора та трамвайні рейки
Вночі 9 серпня російські окупанти знову обстріляли Харків, внаслідок чого пошкоджена електроопора та трамвайні рейки в Індустріальному районі.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram
Пряма промова Терехова: "Вночі Харків знову обстріляли. Приблизно о 2:10 пролунала серія вибухів, щонайменше 4-х.
Наразі рятувальники змогли виявити лише два наслідки нічних "прильотів". В Індустріальному районі фактично на пустирі пошкоджено електроопору та трамвайні рейки".
Деталі: Ще один "приліт", за словами мера, був у районі Окружної дороги поряд із двоповерховою будівлею, яка не має жодного стосунку до військової інфраструктури. Внаслідок обстрілу осколками пошкоджено фасад, частково дах, вибиті вікна.
За попередніми даними, постраждалих немає.
Передісторія:
- Напередодні росіяни під час обстрілів Харкова пошкодили ТЕЦ-3, яка забезпечує теплом близько третини міста.