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Залужний поговорив з головнокомандувачем сил НАТО в Європі

Євген КізіловВівторок, 9 серпня 2022, 20:04
Крістофер Каволі, фото: Getty Images

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Джерело: Залужний у Facebook

Деталі: Він не розкрив усі деталі розмови, але сказав наступне:

"Взаємна довіра, постійний діалог на стратегічному рівні та ефективна співпраця на оперативній ланці сприяють тому, що співробітництво між Збройними Силами України та Командуванням Збройних Сил США в Європі є системним і результативним, а процес надання військової допомоги Україні безперервним".

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Теми: ЗалужнийНАТОСША
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