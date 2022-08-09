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У Криму до 24 серпня оголосили високий рівень "терористичної небезпеки"

Олена РощінаВівторок, 9 серпня 2022, 22:54

В окупованому Росією Криму оголосили високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки до Дня незалежності України.

Джерело: так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Деталі: Аксьонов заявив, що в Криму з 9 серпня до 24 серпня діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки у низці районів та на стратегічних об'єктах.

Зокрема, з 20:00 вівторка 9 серпня до 20:00 середи 24 серпня він діятиме:

  • на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського та Красноперекопського районів;
  • на об'єктах Міністерства транспорту, Міністерства житлово-комунального господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства палива та енергетики, Міністерства промислової політики, Державного комітету з водного господарства та меліорації.

Аксьонов наголосив, що ці заходи запроваджено для забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Криму та громадян.

"Цей захід є виключно профілактичним, оскільки ситуація у регіоні перебуває під повним контролем виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування", – запевнив він.

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Теми: Кримокупаціявійна
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