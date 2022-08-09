У Криму до 24 серпня оголосили високий рівень "терористичної небезпеки"
Вівторок, 9 серпня 2022, 22:54
В окупованому Росією Криму оголосили високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки до Дня незалежності України.
Джерело: так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов у Telegram
Деталі: Аксьонов заявив, що в Криму з 9 серпня до 24 серпня діятиме високий ("жовтий") рівень терористичної небезпеки у низці районів та на стратегічних об'єктах.
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Зокрема, з 20:00 вівторка 9 серпня до 20:00 середи 24 серпня він діятиме:
- на території міських округів Армянськ, Джанкой, Красноперекопськ та Джанкойського та Красноперекопського районів;
- на об'єктах Міністерства транспорту, Міністерства житлово-комунального господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства палива та енергетики, Міністерства промислової політики, Державного комітету з водного господарства та меліорації.
Аксьонов наголосив, що ці заходи запроваджено для забезпечення безпеки та антитерористичної захищеності Криму та громадян.
"Цей захід є виключно профілактичним, оскільки ситуація у регіоні перебуває під повним контролем виконавчих органів державної влади та органів місцевого самоврядування", – запевнив він.
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Передісторія:
- 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов повідомив, що одна людина загинула, шестеро постраждали.
- Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
- Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
- "The New York Times" із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ непричетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці, але не виключив, що за цим стоять партизани.