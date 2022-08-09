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Латвія попросила в ЄСПЛ дозволу увійти до справи "Україна проти Росії"

"Європейська правда"Вівторок, 9 серпня 2022, 23:03

Латвія попросила у Європейського суду з прав людини дозволу приєднатися до справи "Україна проти Росії" в якості третьої сторони.

Про це йдеться у заяві МЗС Латвії, пише "Європейська правда".

"Сьогодні, 9 серпня 2022 року, посилаючись на пункт 2 статті 36 Європейської конвенції про захист основоположних прав і свобод (Конвенція), Латвія звернулася до Європейського суду з прав людини з проханням дозволити приєднатися в якості третьої сторони до справи Україна проти Росії", - йдеться у заяві.

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Це перший випадок, коли Латвія скористалася своїми правами згідно з пунктом 2 статті 36 Конвенції, щоб вимагати дозволу вступити в міждержавну справу як третя сторона.

Раніше Латвія брала участь як третя сторона в кількох провадженнях, коли ЄСПЛ розглядав індивідуальні заяви щодо ймовірних порушень Конвенції іншими договірними сторонами.

Міждержавні справи подаються відповідно до статті 33 Конвенції, що дозволяє будь-якій договірній стороні Конвенції звертатися до Суду щодо ймовірного порушення положень Конвенції іншою стороною.

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Якщо ЄСПЛ дозволить Латвії приєднатися до справи, вона матиме право подати зауваження щодо тлумачення положень Конвенції, які є предметом міждержавного розгляду.

Нещодавно Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації).

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

"Європейська правда" детально розповідала про позов України та про те, як заяви Кремля дали підстави позиватися проти РФ. Деталі у статті - В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Теми: ЛатвіяУкраїнаРосія
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