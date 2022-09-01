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Ракетний удар по аеродрому "Краматорськ": коригувальник отримав 9 років тюрми

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 10:28
фото СБУ

Суд виніс вирок про 9 років ув’язнення для російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Спецслужба затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.

Під час досудового розслідування СБУ встановила особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ РФ Олексій Шингірьов.

За його завданням агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.

За даними слідства, отриману вніформацію загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".

Для передачі розвідінформації зловмисник використовував один із месенджерів. Зібрані відомості розміщував у спеціально створених представниками ФСБ РФ закритих групах та приватних чатах.

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Теми: війнаСБУ
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