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Зенітники збили російський гелікоптер на сході України

Валентина РоманенкоЧетвер, 1 вересня 2022, 12:13
Зенітники збили російський гелікоптер на сході України
ілюстрація Повітряних сил

Минулої доби протиповітряна оборона Повітряних сил знищила російський гелікоптер та 2 безпілотники ворога.

Джерело: пресслужба Повітряних сил ЗСУ

Деталі: 31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Протягом доби авіація Повітряних сил здійснила понад 70 літаковильотів на різних напрямках.

Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ.

Зазначається, що було уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу росіян.

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Теми: війна
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