Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Лавров розказав, чого Росія очікує від поїздки місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 вересня 2022, 12:32
Сергій Лавров, скриншот

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за версією Кремля, саме Україна чинить провокації на Запорізькій АЕС, "підміняє зовнішніми ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки", натомість Росія прагне "об’єктивної" оцінки, яку повинна дати місія МАГАТЕ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Лаврова: "Ми очікуємо саме на об'єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов'язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об'єктивні висновки".

Деталі: Лавров звинуватив Київ у тому, що він діє на свій розсуд. За його словами "такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки".

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Росія також наполягала, щоб в місії були спеціалісти з балістики.

Передісторія

  • Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
  • "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
  • Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗАЕСЛавровМАГАТЕРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев

Росіяни не пустили на ЗАЕС журналістів разом із МАГАТЕ – Зеленський

Лукашенко заявив, що розв'язка в Україні близько через конфлікт. В ОП заперечили

МАГАТЕ збереже присутність на ЗАЕС - Гроссі

Німеччина не збирається платити Польщі трильйон доларів: питання репарацій закрито

фото"Зав’язали руки, на голову чохол і стратили": знайшли ще одного закатованого росіянами

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

ЗАЕС
Місія МАГАТЕ проїхала у "сіру зону", рухається на ЗАЕС
Місія МАГАТЕ зупинилась на півдорозі: чекають, коли буде безпечно їхати на ЗАЕС – ЗМІ
Росіяни можуть не пустити місію МАГАТЕ на ключові об’єкти ЗАЕС – міністр
Останні новини
02:19
У Литві відкликали позов проти Горбачова у зв’язку з його смертю
01:50
ЗМІ: Агенти США обшукали нерухомість, пов'язану з підсанкційним російським олігархом
00:51
Українські військові отримають зимову форму та одяг від Данії
00:36
Доба на Сумщині: Понад 100 прильотів від росіян, є руйнування
23:59
Секретар РНБО вважає, що Росія почала війну проти України ще в 2004 році
23:55
Шмигаль відклав підписання постанови про відрядження чоловіків – Гетманцев
23:43
Радбез ООН у вересні проведе три засідання щодо України
23:30
У Шотландії підготували другий круїзний лайнер для розміщення українських біженців
23:15
Данілов: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися
22:40
Шольц проти повної відмови Німеччини від російського газу
Усі новини...