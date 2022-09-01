Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров розказав, чого Росія очікує від поїздки місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 1 вересня 2022, 12:32
Лавров розказав, чого Росія очікує від поїздки місії МАГАТЕ на ЗАЕС
Сергій Лавров, скриншот

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за версією Кремля, саме Україна чинить провокації на Запорізькій АЕС, "підміняє зовнішніми ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки", натомість Росія прагне "об’єктивної" оцінки, яку повинна дати місія МАГАТЕ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Лаврова: "Ми очікуємо саме на об'єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов'язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об'єктивні висновки".

Реклама:

Деталі: Лавров звинуватив Київ у тому, що він діє на свій розсуд. За його словами "такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки".

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Росія також наполягала, щоб в місії були спеціалісти з балістики.

Передісторія

ВІДЕО ДНЯ
  • Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.
  • "Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції. 
  • Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.
  • Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.

Теми: ЗАЕСЛавровМАГАТЕРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЗАЕС
Українські сапери знешкодили 5 російських мін на шляху МАГАТЕ
МВС: Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Головна загроза зараз – навколо ЗАЕС
В окупованому Енергодарі росіяни викрали ще одного працівника ЗАЕС – Енергоатом
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: