Лавров розказав, чого Росія очікує від поїздки місії МАГАТЕ на ЗАЕС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що за версією Кремля, саме Україна чинить провокації на Запорізькій АЕС, "підміняє зовнішніми ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки", натомість Росія прагне "об’єктивної" оцінки, яку повинна дати місія МАГАТЕ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "РИА "Новости"

Пряма мова Лаврова: "Ми очікуємо саме на об'єктивність. Хоча всі інші, хто так чи інакше з цим візитом пов'язаний, з його підготовкою та спробами його ускладнити, вони явно не хочуть, щоб місія МАГАТЕ зробила об'єктивні висновки".

Деталі: Лавров звинуватив Київ у тому, що він діє на свій розсуд. За його словами "такі наполеонівські штучки жалюгідно виглядають, це спроба підмінити цими зовнішніми КВНівськими постановочними ефектами реальну роботу з проблеми ядерної безпеки".

Очільник зовнішньополітичного відомства додав, що Росія також наполягала, щоб в місії були спеціалісти з балістики.

Передісторія:

Вранці 1 вересня місія Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста.

"Енергоатом" повідомляє, що на ЗАЕС через обстріли росіян автоматично відключився працюючий 5-й блок станції.

Міністерство закордонних справ України заявило, що дії російської армії ставлять під загрозу візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії, що прямує на окуповану ЗАЕС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко вважає, що російські окупанти можуть не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які необхідно оглянути на території окупованої ЗАЕС.

Місія МАГАТЕ, яка вирушила з Запоріжжя на Запорізьку АЕС, наразі перебуває на блокпосту в Новоолександрівці – приблизно за 20 км до лінії фронту.