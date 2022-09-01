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СБУ викрила агітаторів за "Львівську республіку", які працювали на бойовиків Луганщини

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 15:51
Обшук, СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність агітаторів, які закликали до створення "Львівської народної республіки" та поширювали проросійські наративи на Львівщині. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону.  Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи".

Деталі: За інформацією спецслужби, пропагандисти виконували вказівки підконтрольного російським спецслужбам відомства самопроголошеної "ЛНР". Бойовики віддалено "найняли" ІТ-спеціаліста, який заснував та вів антиукраїнську спільноту "Львівська народна республіка", а також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, зокрема сайт  "ВосходИнфо". 

Йому повідомили про підозру за 5 статтями: 

  • ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч.1 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Іншим пропагандистам готують заочні підозри.

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Теми: ЛьвівЛьвівщинаСБУ
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