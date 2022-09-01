СБУ викрила агітаторів за "Львівську республіку", які працювали на бойовиків Луганщини

Служба безпеки України заблокувала діяльність агітаторів, які закликали до створення "Львівської народної республіки" та поширювали проросійські наративи на Львівщині.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону. Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи".

Деталі: За інформацією спецслужби, пропагандисти виконували вказівки підконтрольного російським спецслужбам відомства самопроголошеної "ЛНР". Бойовики віддалено "найняли" ІТ-спеціаліста, який заснував та вів антиукраїнську спільноту "Львівська народна республіка", а також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, зокрема сайт "ВосходИнфо".

Йому повідомили про підозру за 5 статтями:

ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч.1 ст. 111 (державна зрада);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Іншим пропагандистам готують заочні підозри.