Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ викрила агітаторів за "Львівську республіку", які працювали на бойовиків Луганщини

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 15:51
СБУ викрила агітаторів за Львівську республіку, які працювали на бойовиків Луганщини
Обшук, СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність агітаторів, які закликали до створення "Львівської народної республіки" та поширювали проросійські наративи на Львівщині. 

Джерело: пресслужба СБУ 

Дослівно: "Зловмисники намагалися максимально широко розганяти фейковий та деструктивний контент через інтернет-спільноти виключно Львівського регіону.  Використовуючи фейкові профілі у соцмережах та на афілійованих сайтах, вони виправдовували злочини РФ, поширювали пропагандистські матеріали та проросійські наративи".

Реклама:

Деталі: За інформацією спецслужби, пропагандисти виконували вказівки підконтрольного російським спецслужбам відомства самопроголошеної "ЛНР". Бойовики віддалено "найняли" ІТ-спеціаліста, який заснував та вів антиукраїнську спільноту "Львівська народна республіка", а також наповнював антиукраїнські інформресурси, які визначили для нього його російські куратори, зокрема сайт  "ВосходИнфо". 

Йому повідомили про підозру за 5 статтями: 

  • ч.2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);
  • ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч.1 ст. 111 (державна зрада);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

ВІДЕО ДНЯ

Іншим пропагандистам готують заочні підозри.

 

Теми: ЛьвівЛьвівщинаСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Львів
Забагато впевненої краси: у Львові сперечаються про оголену жіночу скульптуру у Стрийському парку
У Львові дітям, батьки яких загинули на війні, щорічно виплачуватимуть 50 тисяч грн
У Львові обстежать всі балкони будинків
Останні новини
14:27
фотоУ США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч
14:23
У рівненського військкома конфіскували майна на понад 50 млн грн – ДБР
14:19
ЗСУ згортають деякі операції через брак снарядів і скорочення західної допомоги – Тарнавський
14:11
Залужний про прослушку: У кабінеті держтаємниці не озвучувались
14:09
Курс валют на 18 грудня: скільки коштують долар та євро
14:06
"Історичний момент": Німецькі війська розмістять у Литві, аби стримувати Росію
13:58
"Фондова біржа ПФТС" та "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" виставлені на торги
13:35
Псилоцибін з "чарівних грибів" може допомогти у лікуванні депресії – дослідження
13:25
Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ
13:13
доповненоЗалужний про нібито новий наступ: Не можу казати, інакше це буде шоу
Усі новини...
Реклама: