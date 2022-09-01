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Зеленський обговорив антиросійські санкції із новим прем'єром Ізраїля

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 16:31
Зеленський обговорив антиросійські санкції із новим прем'єром Ізраїля
Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський поспілкувався щодо антиросійських санкцій із керівником Ізраїльського уряду Яїром Лапідом.

Джерело: повідомлення у Twitter Зеленського

Пряма мова: "Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ".

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Передісторія:

  • 30 червня парламент (Кнесет) Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск – нові вибори призначені на 1 листопада.
  • До листопада уряд очолюватиме нинішній міністр закордонних справ Яїр Лапід.

Теми: ЗеленськийІзраїльРосіясанкції
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