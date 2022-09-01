Зеленський обговорив антиросійські санкції із новим прем'єром Ізраїля

Президент Володимир Зеленський поспілкувався щодо антиросійських санкцій із керівником Ізраїльського уряду Яїром Лапідом.

Джерело: повідомлення у Twitter Зеленського

Пряма мова: "Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ".

Реклама:

Передісторія: