Зеленський обговорив антиросійські санкції із новим прем'єром Ізраїля

Президент Володимир Зеленський поспілкувався щодо антиросійських санкцій із керівником Ізраїльського уряду Яїром Лапідом.

Джерело: повідомлення у Twitter Зеленського

Пряма мова: "Провів першу телефонну розмову з новим прем'єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом. Розраховую на приєднання його країни до антиросійських санкцій та на практичну допомогу Україні щодо протидії агресії РФ".

Передісторія:

30 червня парламент (Кнесет) Ізраїлю ухвалив рішення про саморозпуск – нові вибори призначені на 1 листопада.

До листопада уряд очолюватиме нинішній міністр закордонних справ Яїр Лапід.