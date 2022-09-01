До МЗС Молдови викликали дипломата РФ через заяви Лаврова

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 1 вересня викликав до міністерства тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові у зв'язку із заявою глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

МЗС Молдови повідомило, що у Молдові не зареєстровано випадків порушення прав нацменшин, які говорять російською чи іншими мовами.

"Права населення, що розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та мовами інших національних меншин, дотримуються відповідно до демократичних принципів. Щодо російськомовних громадян, згаданих у заяві, до компетентних органів нашої країни не надходило повідомлень про порушення їхніх прав", - зазначили у міністерстві.

Там також підкреслили, що Молдова, як і раніше, віддана "мирним і дипломатичним крокам, заснованим на діалозі, як з метою реінтеграції країни, так і в діалозі з РФ щодо виведення російських військ, які незаконно перебувають на території нашої держави".

"Будь-які інші спекуляції з цього приводу вважаємо необґрунтованими", - зазначили у відомстві.

Попеску розпорядився викликати у міністерство тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові для отримання роз'яснень щодо заяв Лаврова, а також для висловлення позиції влади Молдови.

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Лавров раніше заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров’ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ.

Він також зазначив, що керівництво Молдови "податливо дотримується вказівок Заходу". На думку Лаврова, в Молдові "насаджується русофобія".