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До МЗС Молдови викликали дипломата РФ через заяви Лаврова

"Європейська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 17:56

Міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску 1 вересня викликав до міністерства тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові у зв'язку із заявою глави МЗС РФ Сергєя Лаврова про русофобію в Молдові та можливі загрози безпеці російських військових у Придністров'ї.

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

МЗС Молдови повідомило, що у Молдові не зареєстровано випадків порушення прав нацменшин, які говорять російською чи іншими мовами.

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"Права населення, що розмовляє російською, українською, гагаузькою, болгарською та мовами інших національних меншин, дотримуються відповідно до демократичних принципів. Щодо російськомовних громадян, згаданих у заяві, до компетентних органів нашої країни не надходило повідомлень про порушення їхніх прав", - зазначили у міністерстві.

Там також підкреслили, що Молдова, як і раніше, віддана "мирним і дипломатичним крокам, заснованим на діалозі, як з метою реінтеграції країни, так і в діалозі з РФ щодо виведення російських військ, які незаконно перебувають на території нашої держави".

"Будь-які інші спекуляції з цього приводу вважаємо необґрунтованими", - зазначили у відомстві.

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Попеску розпорядився викликати у міністерство тимчасово повіреного у справах Росії в Молдові для отримання роз'яснень щодо заяв Лаврова, а також для висловлення позиції влади Молдови.

Лавров раніше заявив, що будь-які дії, які вважатимуться загрозою безпеці російських "миротворців" та армії у Придністров’ї, російська влада розглядатиме як напад на РФ. 

Він також зазначив, що керівництво Молдови "податливо дотримується вказівок Заходу". На думку Лаврова, в Молдові "насаджується русофобія".

Теми: ЛавровМолдоваРосіяМЗС
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