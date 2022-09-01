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В МЗС України назвали слова Лаврова про Молдову звичним приводом РФ для вторгнення

"Українська правда"Четвер, 1 вересня 2022, 17:55
Фото ілюстративне

Україна підтримує суверенітет та територіальну цілісність Молдови, а Росія вже не вперше використовує аргументи "захисту російськомовного населення".

Джерела:  повідомлення речника українського МЗС Олега Ніколенка у Facebook

Пряма мова: "Лавров каже, що Москва докладе всіх зусиль для захисту російськомовного населення в Молдові. Ми вже це бачили. Це був саме той фальшивий привід, який Росія використала для виправдання свого вторгнення в Україну.

Ми висловлюємо нашу повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності Молдови".

Передісторія: У середу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва буде вважати нападом на РФ будь-які дії, в яких побачить загрозу для своїх "миротворців" у Придністров’ї.

За день до цього Лавров заявив про готовність Росії "робити все" для того, щоб гарантувати захист прав російськомовних у Молдові, та порадив країні "не гратися у нав’язані Заходом геополітичні ігри".

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Теми: ЛавровМолдоваМЗС
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