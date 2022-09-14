Росія з 2014 року витратила понад $300 млн для впливу на вибори за кордоном – CNN

З 2014 року Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям по всьому світу для впливу на вибори за кордоном.

Джерело: CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена висновки розвідувального співтовариства США (ІС)

Пряма мова: "Під час перевірки ІС встановило, що Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно перерахувати ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам у більш ніж двох десятках країн і на чотирьох континентах за цей період".

"Росія, ймовірно, таємно перерахувала додаткові кошти у випадках, які залишилися невиявленими".

"Наша думка полягає в тому, що один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його".

Деталі: За словами посадовця, Росія мотивована "спробою отримати переваги від конкретних політичних партій і підірвати демократію в усіх цих країнах".

Посадовець зазначив, що результати перевірки, яку надали офіційні особи адміністрації Байдена на початку цього літа, були знижені, щоб інформація могла бути передана громадськості та союзникам у всьому світі.

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США поділилися висновками, а також кроками, які можна вжити для протидії цій загрозі, з країнами, запрошеними на Саміт за демократію, який відбувся у грудні (минулого року – ред.). США також таємно інформують країни, які постраждали.

"Розвідувальне співтовариство США приватно інформує окремі країни щодо прихованого фінансування Росією, націленого на їхнє політичне середовище. Ми зберігаємо ці брифінги конфіденційними, враховуючи конфіденційність даних, і щоб дати цим країнам можливість підвищити чесність виборів у приватному порядку", – сказав чиновник.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації принесе низку переваг, зокрема: підвищення обізнаності в усьому світі про загрозу прихованого політичного фінансування Росією, спонукання інших країн звернутися до США з власною інформацією про операції Росії та роз’яснення, що прихований політичний вплив Росії є "глобальним явищем, яке вимагає скоординованих дій", сказав чиновник.

Росія та партії, які вона підтримує, також ставляться "до відома", оскільки ця інформація стала публічною.

"Проливаючи світло на приховане політичне фінансування Росією та спроби Росії підірвати демократичні процеси, ми повідомляємо цим іноземним партіям і кандидатам, що якщо вони таємно приймають російські гроші, ми це викриємо", – сказав чиновник.

Держсекретар Ентоні Блінкен у понеділок надіслав телеграму до посольств у всьому світі, в якій детально описує результати перевірки, проведеної розвідувальним співтовариством.

Глобальне втручання Росії було задокументовано в деяких випадках, зокрема в Боснії, Чорногорії та Албанії. У телеграмі Блінкена йдеться, що перевірка розвідувального співтовариства США включала російське втручання у більш ніж двох десятках країн.

Блінкен детально описав методи втручання Росії, включно з розкішними подарунками, готівкою або криптовалютою, переміщенням коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також використання рахунків і ресурсів російського посольства.