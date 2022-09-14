Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія з 2014 року витратила понад $300 млн для впливу на вибори за кордоном – CNN

Ольга Глущенко Середа, 14 вересня 2022, 01:15
Путін, фото: Getty Images

З 2014 року Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів іноземним політичним партіям по всьому світу для впливу на вибори за кордоном.

Джерело: CNN із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Байдена висновки розвідувального співтовариства США (ІС)

Пряма мова: "Під час перевірки ІС встановило, що Росія таємно перерахувала понад 300 мільйонів доларів і планувала таємно перерахувати ще щонайменше сотні мільйонів іноземним політичним партіям, офіційним особам і політикам у більш ніж двох десятках країн і на чотирьох континентах за цей період".

"Росія, ймовірно, таємно перерахувала додаткові кошти у випадках, які залишилися невиявленими".

"Наша думка полягає в тому, що один із найефективніших способів протистояти російському таємному впливу – це викрити його".

Деталі: За словами посадовця, Росія мотивована "спробою отримати переваги від конкретних політичних партій і підірвати демократію в усіх цих країнах".

Посадовець зазначив, що результати перевірки, яку надали офіційні особи адміністрації Байдена на початку цього літа, були знижені, щоб інформація могла бути передана громадськості та союзникам у всьому світі.

ВІДЕО ДНЯ

США поділилися висновками, а також кроками, які можна вжити для протидії цій загрозі, з країнами, запрошеними на Саміт за демократію, який відбувся у грудні (минулого року – ред.). США також таємно інформують країни, які постраждали.

"Розвідувальне співтовариство США приватно інформує окремі країни щодо прихованого фінансування Росією, націленого на їхнє політичне середовище. Ми зберігаємо ці брифінги конфіденційними, враховуючи конфіденційність даних, і щоб дати цим країнам можливість підвищити чесність виборів у приватному порядку", – сказав чиновник.

Адміністрація Байдена сподівається, що оприлюднення цієї інформації принесе низку переваг, зокрема: підвищення обізнаності в усьому світі про загрозу прихованого політичного фінансування Росією, спонукання інших країн звернутися до США з власною інформацією про операції Росії та роз’яснення, що прихований політичний вплив Росії є "глобальним явищем, яке вимагає скоординованих дій", сказав чиновник.

Росія та партії, які вона підтримує, також ставляться "до відома", оскільки ця інформація стала публічною.

"Проливаючи світло на приховане політичне фінансування Росією та спроби Росії підірвати демократичні процеси, ми повідомляємо цим іноземним партіям і кандидатам, що якщо вони таємно приймають російські гроші, ми це викриємо", – сказав чиновник.

Держсекретар Ентоні Блінкен у понеділок надіслав телеграму до посольств у всьому світі, в якій детально описує результати перевірки, проведеної розвідувальним співтовариством.

Глобальне втручання Росії було задокументовано в деяких випадках, зокрема в Боснії, Чорногорії та Албанії. У телеграмі Блінкена йдеться, що перевірка розвідувального співтовариства США включала російське втручання у більш ніж двох десятках країн.

Блінкен детально описав методи втручання Росії, включно з розкішними подарунками, готівкою або криптовалютою, переміщенням коштів через підставні компанії та аналітичні центри, а також використання рахунків і ресурсів російського посольства.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СШАРосіявибори
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відеоЗеленський приїхав у звільнений від росіян Ізюм

Козак запевняв Путіна, що досяг угоди з Україною, але той почав вторгнення – Reuters

Справа "Стіни" Яценюка: з трьох підозрюваних зняли частину обвинувачень, тяжкі лишаються

Україна приєднається до зони роумінгу ЄС - фон дер Ляєн

фотоВ РФ масово скасовують заплановані відправки військових в Україну – ГУР

Президентка Єврокомісії їде до Києва

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

США
США анонсували новий пакет оборонної допомоги для України
США: Росія з 2014 року витратила $300 млн для прихованого впливу на світову політику
Україна з допомогою США і союзників готувала інший контрнаступ, але план змінили - NYT
Останні новини
15:24
У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції
15:21
В уряду є план, як провести переговори про вступ до ЄС за два роки – Шмигаль
15:18
МВФ розробить нову довгострокову програму для України – Георгієва
15:10
Генерал США закликав світ підготуватися до розпаду Росії
15:05
"Укренерго" готує резервні шляхи живлення на випадок нових ударів РФ по інфраструктурі
15:00
Зеленський про деокупацію Криму та інших територій: Моє послання – ми повернемося
14:58
З російських товарів може зникнути термін придатності через дефіцит чорнил
14:57
Данілов: Олігархічні клани зараз не мають жодного впливу на українську політику
14:31
У Херсоні й деяких районах області зникала електрика – ЗМІ
14:19
відео"Так тікали, що штани згубили": прикордонники показали захоплені позиції окупантів
Усі новини...