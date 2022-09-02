ЗМІ: Агенти США обшукали нерухомість, пов'язану з підсанкційним російським олігархом

Правоохоронці США обшукали нерухомість у Нью-Йорку, пов'язану з російським олігархом Віктором Вексельбергом.

Джерело: NBC, Reuters

Деталі: Як пише NBC, агенти Служби розслідувань національної безпеки (HSI) та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені. Повідомляється, що ці об'єкти пов'язані з Вексельбергом.

Служби підтвердили NBC, що їхні агенти перебували у цих місцях, але відмовилися від подальших коментарів.

За словами джерел NBC, знайомих із цим питанням, також триває обшук у будинку на Фішер-Айленді в Маямі, пов'язаному із Вексельбергом.

Нагадаємо:

Віктор Вексельберг – мільярдер і близький союзник президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group, конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи.

Вашингтон запровадив санкції проти Вексельберга в 2018 році через імовірну причетність до російського втручання у вибори в США в 2016 році, а в 2022 році – у зв’язку з російським вторгненням. Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести справи з ним та його структурами.

На початку квітня 2022 року іспанська поліція спільно з ФБР США обшукали й вилучили яхту Tango, яка ймовірно належить Вексельбергу. Це вперше, уряд США захопив яхту олігарха відтоді, як генпрокурор Меррік Гарленд і міністр фінансів Джанет Єллен зібрали групу REPO для застосування санкцій до російських еліт, довірених осіб Путіна та олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.