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ЗМІ: Агенти США обшукали нерухомість, пов'язану з підсанкційним російським олігархом

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 01:50
ФОТО: GETTY

Правоохоронці  США   обшукали нерухомість у Нью-Йорку, пов'язану з російським олігархом   Віктором Вексельбергом.

Джерело: NBC, Reuters

Деталі: Як пише NBC, агенти  Служби розслідувань національної безпеки (HSI) та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені. Повідомляється, що ці об'єкти пов'язані з Вексельбергом.

Служби підтвердили NBC, що їхні агенти перебували у цих місцях, але відмовилися від подальших коментарів.

За словами джерел NBC, знайомих із цим питанням, також триває обшук у будинку на Фішер-Айленді в Маямі, пов'язаному із Вексельбергом.

Нагадаємо:

  • Віктор  Вексельберг – мільярдер і близький союзник  президента Росії Володимира Путіна, який очолює московську Renova Group, конгломерат, що включає метали, видобуток, технології та інші активи. 
  • Вашингтон запровадив санкції проти Вексельберга в 2018 році через імовірну причетність до російського втручання   у вибори в США в 2016 році, а в 2022 році – у зв’язку з російським вторгненням.  Усі активи Вексельберга у США заморожені, а американським компаніям заборонено вести справи з ним та його структурами.
  • На початку квітня 2022 року іспанська поліція спільно з ФБР США обшукали й вилучили яхту Tango, яка ймовірно належить Вексельбергу. Це вперше, уряд США захопив яхту олігарха відтоді, як генпрокурор Меррік Гарленд і міністр фінансів Джанет Єллен зібрали групу REPO для застосування  санкцій до російських еліт, довірених осіб Путіна та олігархів після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Теми: СШАолігархиРосія
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