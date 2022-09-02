ЗМІ: Агенти США обшукали нерухомість, пов'язану з підсанкційним російським олігархом

Правоохоронці США обшукали нерухомість у Нью-Йорку, пов'язану з російським олігархом Віктором Вексельбергом.

Джерело: NBC, Reuters

Деталі: Як пише NBC, агенти Служби розслідувань національної безпеки (HSI) та ФБР разом із детективами Департаменту поліції Нью-Йорка були помічені з коробками під час обшуку на вулиці Дак-Понд-лейн у Саутгемптоні, штат Нью-Йорк, та на Парк-авеню на Манхеттені. Повідомляється, що ці об'єкти пов'язані з Вексельбергом.

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Служби підтвердили NBC, що їхні агенти перебували у цих місцях, але відмовилися від подальших коментарів.

За словами джерел NBC, знайомих із цим питанням, також триває обшук у будинку на Фішер-Айленді в Маямі, пов'язаному із Вексельбергом.

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