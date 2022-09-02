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Зведення Генштабу: ЗСУ поцілили по ворожих цілях на Харківщині та Херсонщині

Анастасія КалатурП'ятниця, 2 вересня 2022, 07:18
ФОТО: GETTY

В ніч з 31 серпня на 1 вересня ЗСУ вдарили по складу пально-мастильних матеріалів росіян  в Новоосинівці  Харківської області і знищили його.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, 30 серпня в  Таврійську Херсонської області за результатами вогневого ураження місця дислокації на фондах колишнього АТП (автотранспортного підприємства – Ред.), втрати ворога становили  більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили - уточнюються.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін. Підрозділи ЗС Білорусі продовжують посилено охороняти ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза  ударів з  Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи збройних сил РФ у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Ворог стріляв з мінометів та ствольної артилерії районів населених пунктів Пушкарі, Хрінівка, Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Нова Слобода й Нововасилівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії для недопущення втрати контролю над зайнятими рубежами та логістичними маршрутами у Харківській області. Намагається знайти слабкі місця у обороні наших військ та покращити тактичне положення.

На Харківському напрямку здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Уди, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Питомник, Великі Проходи, Старий Салтів, Петрівка, Перемога, Дементіївка, Пришиб.  Завдав авіаудари в районах населених пунктів Шестакове, Байрак, Руські Тишки та Веселе.

ВІДЕО ДНЯ

На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження військової та цивільної інфраструктури з використанням танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Долина, Краснопілля, Бражківка, Дібрівне.

На Донецькому напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Краматорському та Новопавлівському напрямках намагається покращити тактичне положення, здійснює вогневе ураження наших військ. Намагається сковувати дії наших підрозділів та не допустити їх перекидання на інші напрямки.

На Краматорському напрямку росіяни стріляли з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Богородичне, Григорівка, Донецьке, Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївка, Роздолівка, Веселе. Завдали авіаудар в районі Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Суха Балка, Юр’ївка, Бахмутське, Майорськ, Зайцеве, Соледар, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка.  Завдав авіаудари в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Яковлівка. ЗСУ відбили наступ противника у напрямках населених пунктів Бахмутське та Бахмут, а також Весела Долина та Майорськ.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли  у районах населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Веселе, Опитне, Водяне, Тоненьке, Первомайське, Карлівка. Наші війська успішно відбили наступ підрозділів противника в районах населених пунктів Опитне, Первомайське і Невельське. Також були відбиті штурмові дії ворога, які він намагався провести в напрямках  Авдіївки та Красногорівки.

На Новопавлівському напрямку росіяни стріляли з мінометів, танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Микільське, Пречистівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучне. Активних наступальних дій ворог не проводив.

На Запорізькому напрямку активних наступальних дій ворожі підрозділи не здійснювали.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджується на обороні  рубежів та позицій. Здійснював обстріли   з танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Степова Долина, Олександрівка, Посад-Покровське, Прибузьке, Новомиколаївка, Любомирівка, Новогригорівка, Киселівка, Первомайське, Кобзарці, Партизанське, Червона Долина, Широке, Березнегувате, Велике Артакове, Андріївка, Новоселівка, Шевченкове, Ольгине, Миролюбівка, Любимівка та Петрівка. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Лозове, Сухий Ставок, Велике Артакове, Хрещенівка. Був зупинений Силами оборони під час наступальних дій у напрямку Потьомкиного.

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Теми: війнаГенштаб
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