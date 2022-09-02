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Одна з правлячих партій Німеччини закликала розібрати "Північний потік-2"

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:49

Парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів правлячої "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" та якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного і правового захисту", - йдеться у документі-позиції, схваленому на зустрічі у Бремені.

"Вільні демократи" наголошують, що "Північний потік" від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та у підсумку нашкодив і Німеччині.

Партія закликає до розширення санкцій проти керівництва РФ та видворення з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання у Німеччині. 

Вони також зауважують, що якщо окремі країни, у тому числі кандидати у члени ЄС, не поспішають приєднуватись до санкцій, допомагають РФ обходити їх чи навіть постачають Росії зброю, за це мають бути наслідки. 

Раніше розібрати "Північний потік-2" закликав президент Польщі Анджей Дуда.

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Теми: Північний потік-2Німеччина
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