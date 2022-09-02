Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Одна з правлячих партій Німеччини закликала розібрати "Північний потік-2"

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 10:49

Парламентська фракція "Вільних демократів" - одного з трьох членів правлячої "світлофорної коаліції" - закликала розібрати так і не запущений російський газопровід "Північний потік-2".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

"Ми вимагаємо демонтувати "Північний потік-2" та якнайшвидше розробити концепцію юридичного, технічного і правового захисту", - йдеться у документі-позиції, схваленому на зустрічі у Бремені.

Реклама:

"Вільні демократи" наголошують, що "Північний потік" від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, та у підсумку нашкодив і Німеччині.

Партія закликає до розширення санкцій проти керівництва РФ та видворення з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання у Німеччині. 

Вони також зауважують, що якщо окремі країни, у тому числі кандидати у члени ЄС, не поспішають приєднуватись до санкцій, допомагають РФ обходити їх чи навіть постачають Росії зброю, за це мають бути наслідки. 

ВІДЕО ДНЯ

Раніше розібрати "Північний потік-2" закликав президент Польщі Анджей Дуда.

Теми: Північний потік-2Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: