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Після вибухів Росія перенесла з Криму чемпіонат з картингу, де бере участь внук Путіна

Ірина БалачукП'ятниця, 2 вересня 2022, 12:21
Внук Путіна на передньому плані у жовтому шоломі з двоголовим орлом. Фото business-gazeta.ru

Після вибухів у Криму фінальний етап чемпіонату Росії з картингу, в якому має брати участь онук президента Росії Володимира Путіна, перенесли з Євпаторії до Грозного.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: Фінальний етап чемпіонату Росії з картингу мали провести в Євпаторії 9-11 вересня. Однак після вибухів на військовому аеродромі Саки, розташованому приблизно за 20 кілометрів від Євпаторії, змагання перенесли до столиці Чечні.

За даними видання, у чемпіонаті з картингу у класі "міні" бере участь 10-річний онук Путіна Роман Фаассен.

Фаассен – син старшої дочки президента РФ Марії Воронцової від першого шлюбу з громадянином Нідерландів Йоррітом Фаассеном.

Онук Путіна брав участь у п'яти з шести етапів чемпіонату. Його найкращий результат – 14 місце з 22 за підсумками перегонів, які відбулися в Рязані 25 липня. У загальному заліку чемпіонату він займає 28 місце з двома очками, у поточного лідера, 11-річного москвича Марка Зайцева, 300 очок.

Фаассен представляє у змаганнях Москву – збоку на автомобілі поруч із прізвищем у нього розміщений прапор Росії, а на ремені у гонщика – прапори РФ та Нідерландів. Гоночний шолом розфарбований у жовто-жовтогарячі кольори, зі срібним двоголовим орлом зверху.

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Передісторія:

  • У серпні у різних районах Криму лунали вибухи.   

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Теми: КримокупаціяРосія
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