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Дружина випитувала у свого чоловіка-військового позиції ЗСУ і передавала окупантам - СБУ

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 12:47
Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила інформаторку, яка надавала російським спецслужбам дані про розташування військових об’єктів і техніки Збройних сил України вздовж лінії фронту поблизу Донецької та Запорізької областей.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "Слідством встановлено, що зрадниця – 31-річна мешканка Дніпропетровської області, котра розпочала роботу на ворога у травні цього року.

Вона пішла на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з військовослужбовцем ЗСУ і вони мають спільного сина. Її чоловік, будучи на східному фронті, регулярно перераховував гроші на утримання дитини.

Зловмисниця використовувала свого чоловіка "в темну": випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях".

За наявною інформацією, отримані точки дислокації українських підрозділів вона передавала через месенджери до військової розвідки РФ, де їх використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіа ударів".

Деталі: Вказується, що військовослужбовець рф, з яким вона контактувала, пообіцяв їй російське громадянство та високий рівень життя, якби загарбникам вдалося захопити регіон.

ВІДЕО ДНЯ

Жінці повідомили про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Теми: СБУвійнаармія
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