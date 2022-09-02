1 вересня окупанти агітували школярів з Криму вступати в російську армію
1 вересня в окупованому Криму школярів у порушення низки норм міжнародного права агітували вступати до лав російської армії.
Джерело: КримSOS з посиланням на голову правління організації Олексія Тільненка
Пряма мова Тільненка: "1 вересня під час "уроків патріотизму" у школах Сімферополя так звані "герої" так званої "спецоперації" розповідали про перспективи контрактної служби у лавах армії РФ. Таким чином учнів старших класів вербують до російської армії після завершення навчання".
Деталі: За словами голови правління КримSOS, таким чином окупанти порушили щонайменше 6 норм міжнародного права.
Зокрема, статтю 51 IV Женевської конвенції, яка забороняє державі-окупанту примушувати громадян окупованої території служити в окупаційній армії, а також забороняє будь-який тиск або пропаганду на користь добровільної військової служби.
А також статті Римського статуту Міжнародного кримінального суду, які стосуються примусу громадянина окупованої території до військової служби в окупаційній армії та примусу громадян окупованої території до участі у бойових діях проти власної держави.
Крім того, загарбники порушили статтю 20 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, яка забороняє будь-яку пропаганду війни.
А також статті 1 і 2 Факультативного протоколу до Конвенції щодо участі дітей у збройних конфліктах, які убезпечують осіб, які не досягли 18 років, від примусового призову на військову службу та від безпосередньої участі у військових діях.
Передісторія:
- У липні Держдума РФ внесла поправку до закону про військову службу. Вона дозволяє укладати контракти з тими, хто не проходив строкову службу, наприклад, з 18-річними підлітками, які тільки завершили школу.
- Глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що у війні проти України на боці РФ бере участь понад 1200 кримчан.