Метро у Києві ходитиме частіше

У столичному метрополітені з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів.

Джерело: Київська міська держадміністрація (КМДА)

Деталі: У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.

Графік руху поїздів метро в Києві змінився внаслідок війни.

Зараз не в години пік та по вихідних час очікування поїзда може перевищувати 10 хвилин.

Графік руху поїздів та режим роботи станцій можна подивитися за посиланням.

У воєнний час вузлові станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, поїзди проїжджають їх без зупинки. Також поїзди не зупиняються на станціях "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці столичного метро.