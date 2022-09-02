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Метро у Києві ходитиме частіше

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 17:00
Станція метро "Осокорки", фото Tim Adams via Wikipedia

У столичному метрополітені з 5 вересня скоротять інтервал руху поїздів.

Джерело: Київська міська держадміністрація (КМДА)

Деталі: У пікові години інтервал руху становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові – 6 хвилин.

Графік руху поїздів метро в Києві змінився внаслідок війни.

Зараз не в години пік та по вихідних час очікування поїзда може перевищувати 10 хвилин.

Графік руху поїздів та режим роботи станцій можна подивитися за посиланням.

У воєнний час вузлові станції "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" не працюють, поїзди проїжджають їх без зупинки. Також поїзди не зупиняються на станціях "Гідропарк" та "Дніпро" на червоній гілці столичного метро.

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Теми: Київметротранспорт
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