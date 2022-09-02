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Окупанти порахували збитки від вибухів на військових об'єктах у Криму

П'ятниця, 2 вересня 2022, 20:33
дим у районі села Майське Джанкойського району 16 серпня, фото AFP via Getty Images

За даними окупантів, попередні збитки від вибухів на російських військових об'єктах у Сакському та Джанкойському районах Криму оцінена у 700 мільйонів рублів.

Джерело: голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов в ефірі російського державного телеканалу в Криму "Міллет", повідомляє Крим.Реалії

Пряма мова: "Загальний обсяг збитків, які ми направили (для отримання субсидії) в уряд Російської Федерації, становить понад 700 млн. рублів. Гроші на підтримку буде виділено".

Деталі: Оцінку збитків планують завершити наступного тижня, уточнив він.

Загалом, за даними Аксьонова, постраждали понад 4 тисячі об'єктів.

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