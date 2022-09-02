Окупанти порахували збитки від вибухів на військових об'єктах у Криму
П'ятниця, 2 вересня 2022, 20:33
За даними окупантів, попередні збитки від вибухів на російських військових об'єктах у Сакському та Джанкойському районах Криму оцінена у 700 мільйонів рублів.
Джерело: голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов в ефірі російського державного телеканалу в Криму "Міллет", повідомляє Крим.Реалії
Пряма мова: "Загальний обсяг збитків, які ми направили (для отримання субсидії) в уряд Російської Федерації, становить понад 700 млн. рублів. Гроші на підтримку буде виділено".
Деталі: Оцінку збитків планують завершити наступного тижня, уточнив він.
Загалом, за даними Аксьонова, постраждали понад 4 тисячі об'єктів.
Передісторія:
- Останніми тижнями в окупованому Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це збиттям "українських безпілотників" та "роботою ППО".
- 9 серпня на військовому аеродромі "Саки" у Новофедорівці (Крим) сталися вибухи, там Росія втратила орієнтовно 9 літаків. Окупанти говорили про порушення правил пожежної безпеки.
- 16 серпня у районі села Майське Джанкойського району окупованого Криму сталася пожежа на майданчику з боєприпасами, також вибухами було пошкоджено залізницю між між станціями Азовське та Роз'їзд. У Міноборони РФ заявили про диверсію.
- Видання The New York Times з посиланням на високопосадовця повідомило, що до вибухів біля Джанкоя в окупованому Криму "причетний елітний український військовий підрозділ".
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що у порядку денному покрокова демілітаризація Криму з його наступною деокупацією, а президент Володимир Зеленський подякував людям у Криму, які підтримують Україну, за надану інформацію й запевнив, що українські сили її відпрацьовують по-максимуму.
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