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Президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 22:45

Президент Латвії Еґілс Левітс і міністр оборони країни Артіс Пабрікс закликали союзників у НАТО забезпечити Україну сучасними бойовими танками і авіацією, а також застерегли від послаблення рішучості в протидії Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Летвіс і Пабрікс заявили в інтерв'ю The Times.

"Захід, США, Європейський Союз, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президет.

На думку міністра оборони Латвії, Захід своєю нерішучістю через страх спровокувати ядерну війну навіть заохотив Владіміра Путіна, і він має допомагати Києву всім, окрім власних військових, аби той звільнив усю окуповану Росією територією.

"(Російська) інформаційна війна і пропаганда здійснила значний вплив. Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив Пабрікс.

"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – додав він.

Глава латвійського Міноборони також порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.

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"Якщо ми хочемо закінчити війну, якщо ми хочемо забезпечити зерном третій світ, якщо ми просто хочемо жити звичним життям, єдиний шлях уперед – це перемога Україні. Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо щось Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. То буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", – вважає Пабрікс.

Україна тривалий час просить у Заходу більш досконалі системи озброєнь для успішного здійснення контрнаступу з метою відновити контроль над півднем України. Зокрема Київ уже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримав згоди на це від держав-партнерів

Як повідомлялося, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав федеральний уряд постачати українським військовим бойові танки, щоб відбивати російських нападників.

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Теми: зброяНАТОЛатвіяУкраїна
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