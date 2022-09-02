Пожежа, що почалася на Сумщині через обстріл, перекинулася на Росію – Живицький

Лісова пожежа, яка після обстрілу росіян сталася 2 вересня у Краснопільській громаді Сумської області, зачепила й територію Росії.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: За день 2 вересня росіяни випустили півсотні мін та снарядів по Краснопільщині.

Усього було три обстріли різних територій громади, внаслідок одного з них загорівся ліс.

Пряма мова: "Пожежу не було можливості загасити, адже палало на самому "0" і був великий ризик для рятувальників.

Та сама природа теж воює за Україну: вітер був у бік Росії і вогонь перекинувся на ту сторону, доставивши росіянам чимало клопоту від наслідків свого ж обстрілу.

Загалом на території України вигоріло близько гектару, серед яких ліс і поле. Наразі (близько 22:30 – ред.) на нашій території пожежі немає".

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Передісторія: Лісова пожежа в Краснопільській громаді внаслідок російських обстрілів тривала з 11-ї ранку.