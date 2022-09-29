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Ердоган поговорив із Путіним – досі не втрачає надій стати посередником

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 21:57
Ердоган та Путін, фото: Getty Images

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у четвер провів анонсовану телефонну розмову з Владіміром Путіним, яка стосувалася передусім повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на пресреліз канцелярії турецького президента.

Зокрема Ердоган відзначив успішний обмін полонених між Росією та Україною і функціонування "зернової угоди", яку Туреччина розробила за сприяння ООН. Він закликав продовжити угоду, яка "відповідає спільним інтересам".

Також турецький лідер заявив про необхідність кроків "для зниження напруженості" в контексті російсько-української війни, а "від Росії очікуються кроки для сприяння цьому процесу, особливо у питанні приєднання деяких регіонів України".

Крім того, Ердоган повторив, що готовий сприяти проведенню переговорів між Україною та Росією, оскільки їм потрібно дати "ще один шанс".

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило наміри Росії провести так звані референдуми на окупованих територіях України, заявивши, що це ускладнить дипломатичний процес і загрожує поглибленню нестабільності.

Між тим, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після обміну полоненими між Україною та РФ, який пройшов за його посередництва, пообіцяв продовжувати "телефонну дипломатію" з метою завершення війни.

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Так, Туреччина продовжує свої зусилля задля зближення президентів Росії та України для початку дипломатичних переговорів щодо припинення війни в Україні.

Теми: ЕрдоганПутінвійнаРосія
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