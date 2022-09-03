Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Силовики викрили дві ботоферми на майже 7 тисяч фейкових Facebook-акаунтів

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 13:36
Фото СБУ

Служба безпеки заблокувала ще дві ботоферми, які разом налічували близько 7 тисяч фейкових акаунтів і  поширювали деструктивний контент у Facebook.

Джерело: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно СБУ: "Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми: на Київщині та в Одесі. "Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, зокрема для: дискредитації Сил оборони України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ та розхитування суспільно-політичної ситуації в країні".

Деталі: Одну ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині. 

 
Фото СБУ

Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні адреси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

"Готових" ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам.

Його "клієнтами" були представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

ВІДЕО ДНЯ

Під час обшуків за адресою проживання адміністратора "бот-мережі" у м. Біла Церква вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення. 

 
фото сбу 

Організатору ботоферми готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж) ККУ.

Ще одну ботоферму організували четверо місцевих мешканців на Одещині. Зловмисники створювали і просували акаунти у соцмережах і месенджерах. Для поширення панічних настроїв у регіоні розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.

Під час обшуків за адресами проживання ділків вилучили комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. А також банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами", та понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Після проведення експертиз вирішуватимуть питання про оголошення фігурантам підозр за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) ККУ.

Передісторія: 

  • 2 серпня Служба безпеки повідомила, що ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.
  • 28 серпня в СБУ повідомили, що у Києві викрили потужну ботоферму, яку ворожа інтернет-агентура використовувала для дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: СБУсоцмережіпропаганда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"

США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну

Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі – Зеленський

фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

відео Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

СБУ
СБУ заявила про викриття "зірки пропаганди РФ" і ще двох колаборанток на Луганщині
СБУ викрила українців, які передавали росіянам паролі блокпостів Харківщини
Дружина випитувала у свого чоловіка-військового позиції ЗСУ і передавала окупантам - СБУ
Останні новини
04:10
Трамп назвав Байдена "ворогом держави" – ЗМІ
03:12
Командування "Південь": через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина
02:15
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"
01:48
NASA знову відклало запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
00:54
У Харкові два прильоти по Київському району – мер
00:14
Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів
23:34
США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну
23:12
У Білому домі вважають, що РФ готується провести "референдуми" у вересні
22:53
У Чехії через аварію на каруселі постраждали 17 людей
22:27
доповненоЗАЕС знову на резервній лінії електропередач, працює один енергоблок
Усі новини...