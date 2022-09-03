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Силовики викрили дві ботоферми на майже 7 тисяч фейкових Facebook-акаунтів

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 13:36
Силовики викрили дві ботоферми на майже 7 тисяч фейкових Facebook-акаунтів
Фото СБУ

Служба безпеки заблокувала ще дві ботоферми, які разом налічували близько 7 тисяч фейкових акаунтів і  поширювали деструктивний контент у Facebook.

Джерело: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та Київська міська прокуратура у Facebook

Дослівно СБУ: "Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми: на Київщині та в Одесі. "Армію ботів" у майже 7 тисяч акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, зокрема для: дискредитації Сил оборони України та керівництва держави, виправдання збройної агресії РФ та розхитування суспільно-політичної ситуації в країні".

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Деталі: Одну ботоферму на 5 тисяч акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині. 

 
Фото СБУ

Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні адреси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

"Готових" ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам.

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Його "клієнтами" були представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни Росії, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Під час обшуків за адресою проживання адміністратора "бот-мережі" у м. Біла Церква вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності та спеціальне програмне забезпечення. 

 
фото сбу 

Організатору ботоферми готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж) ККУ.

Ще одну ботоферму організували четверо місцевих мешканців на Одещині. Зловмисники створювали і просували акаунти у соцмережах і месенджерах. Для поширення панічних настроїв у регіоні розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.

Під час обшуків за адресами проживання ділків вилучили комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. А також банківські картки, через які відбувалися розрахунки з "клієнтами", та понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Після проведення експертиз вирішуватимуть питання про оголошення фігурантам підозр за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин) ККУ.

Передісторія: 

  • 2 серпня Служба безпеки повідомила, що ліквідувала мільйонну ботоферму, яка працювала для дискредитації президента Володимира Зеленського та "розхитування суспільно-політичної ситуації" на замовлення однієї з політсил.
  • 28 серпня в СБУ повідомили, що у Києві викрили потужну ботоферму, яку ворожа інтернет-агентура використовувала для дискредитації України перед міжнародною спільнотою.

Теми: СБУсоцмережіпропаганда
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