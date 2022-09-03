Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ: програло "Зорі"

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 15:36
фото УПЛ

"Динамо" зазнало другої поспіль поразки у двох матчах нового розіграшу української Прем'єр-ліги, поступившись у Києві луганській "Зорі".

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів "динамівці" повернулися до України. Та розпочали виступи на внутрішній арені з розгрому від "Дніпра-1" 28 серпня, зазнавши однієї зі своїх найбільших поразок у чемпіонаті України.

У другому турі на киян очікувала зустріч із "Зорею". Для "Динамо" цей матч мав стати першим від початку повномасштабного російського вторгнення, що проводився в Києві. При цьому "Динамо" підходило до поєдинку в статусі номінальних гостей.

"Зоря" ж розпочала сезон у чемпіонаті з двох поспіль перемог – над "Ворсклою" (3:1) та "Львовом" (3:2). До матчу проти "Динамо" команда підходила на другій сходинці в УПЛ, поступаючись одним очком "Шахтарю" та провівши на одну гру менше.

Вже на сьомій хвилині рахунок відкрили номінальні господарі. Відзначився колишній форвард "Динамо" Назарій Русин, що лише минулого літа покинув столичний клуб на повноцінній основі.

На перерву команди йшли за переваги "Зорі" у два голи. З результативної передачі В’ячеслава Чурка свій другий гол у новій кампанії забив Дмитро Мішньов.

ВІДЕО ДНЯ

Ще три голи у поєдинку випали на другу 45-хвилинку. Владислав Ванат скоротив відставання незадовго після перерви, проте Володимир Бражко відновив різницю у два м'ячі.

На 83-й хвилині "Динамо" завдяки голу Віталія Буяльського наблизилося до рятівної нічиєї, але не зуміло відновити паритет. У підсумку – перемога номінальних господарів з рахунком 3:2.

Таким чином, "Динамо" вперше з літа 2020 року зазнало двох поспіль поразок у чемпіонаті УПЛ.

Кияни зазнали четвертої поразки поспіль у всіх турнірах. Серія поразок команди тягнеться від 17 серпня, коли "Динамо" програло перший матч відбору Ліги чемпіонів "Бенфіці".

"Динамо" посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Луческу – одна з шести команд Прем'єр-ліги, що досі не набирала очок у новому розіграші чемпіонату.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: футбол
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання ворожих військ – ISW

Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"

США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну

Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі – Зеленський

фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

відео Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

футбол
УПЛ: "Динамо" розгромно програло "Дніпру-1", "Шахтар" здобув першу перемогу
З ким зіграє "Динамо" у Лізі Європи: у Стамбулі відбулось жеребкування
Українські ультрас створили фонд допомоги сім’ям загиблих на війні
Останні новини
06:55
На Миколаївщині пролунали вибухи – ЗМІ
06:08
Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям
05:10
ЗСУ локалізованими атаками на Запоріжжі стримують розгортання ворожих військ – ISW
04:10
Трамп назвав Байдена "ворогом держави" – ЗМІ
03:12
Командування "Південь": через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина
02:15
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"
01:48
NASA знову відклало запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць
00:54
У Харкові два прильоти по Київському району – мер
00:14
Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів
23:34
США не плекають надій, що Путін готовий закінчити війну
Усі новини...