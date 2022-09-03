"Динамо" зазнало другої поразки поспіль в УПЛ: програло "Зорі"

"Динамо" зазнало другої поспіль поразки у двох матчах нового розіграшу української Прем'єр-ліги, поступившись у Києві луганській "Зорі".

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Після вильоту з кваліфікації Ліги чемпіонів "динамівці" повернулися до України. Та розпочали виступи на внутрішній арені з розгрому від "Дніпра-1" 28 серпня, зазнавши однієї зі своїх найбільших поразок у чемпіонаті України.

У другому турі на киян очікувала зустріч із "Зорею". Для "Динамо" цей матч мав стати першим від початку повномасштабного російського вторгнення, що проводився в Києві. При цьому "Динамо" підходило до поєдинку в статусі номінальних гостей.

"Зоря" ж розпочала сезон у чемпіонаті з двох поспіль перемог – над "Ворсклою" (3:1) та "Львовом" (3:2). До матчу проти "Динамо" команда підходила на другій сходинці в УПЛ, поступаючись одним очком "Шахтарю" та провівши на одну гру менше.

Вже на сьомій хвилині рахунок відкрили номінальні господарі. Відзначився колишній форвард "Динамо" Назарій Русин, що лише минулого літа покинув столичний клуб на повноцінній основі.

На перерву команди йшли за переваги "Зорі" у два голи. З результативної передачі В’ячеслава Чурка свій другий гол у новій кампанії забив Дмитро Мішньов.

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Ще три голи у поєдинку випали на другу 45-хвилинку. Владислав Ванат скоротив відставання незадовго після перерви, проте Володимир Бражко відновив різницю у два м'ячі.

На 83-й хвилині "Динамо" завдяки голу Віталія Буяльського наблизилося до рятівної нічиєї, але не зуміло відновити паритет. У підсумку – перемога номінальних господарів з рахунком 3:2.

Таким чином, "Динамо" вперше з літа 2020 року зазнало двох поспіль поразок у чемпіонаті УПЛ.

Кияни зазнали четвертої поразки поспіль у всіх турнірах. Серія поразок команди тягнеться від 17 серпня, коли "Динамо" програло перший матч відбору Ліги чемпіонів "Бенфіці".

"Динамо" посідає передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Луческу – одна з шести команд Прем'єр-ліги, що досі не набирала очок у новому розіграші чемпіонату.