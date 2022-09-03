"Укрзалізниця" запускає програму евакуації для мешканців Криму

Мешканці окупованого Криму зможуть скористатися евакуаційними рейсами "Укрзалізниці" з Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

Графіка з Telegram Камишіна

Дослівно: "Ми запускаємо програму евакуації громадян України, які проживають в Криму. Вони зможуть скористатись евакуаційними поїздами із Запоріжжя, Кривого Рогу та Одеси.

Реклама:

Безкоштовний проїзд, гаряче харчування в дорозі, безкоштовна медична допомога, "підйомні" від Укрпошти та турбота наших залізничників".

Деталі: Камишін повідомив, що 2 вересня відвідав з інспекцією вокзали Запоріжжя та Кривого Рогу, які стануть опорними жителів Криму, які вирішать евакуюватись "Укрзалізницею".