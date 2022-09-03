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ЄС повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Мішель

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 17:41
ЄС повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Мішель
Шарль Мішель, фото Getty Images

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають", - написав Мішель.

"Росія поставила світ під загрозу. Забезпечення ядерної безпеки є ключовим: продовження присутності МАГАТЕ на станції необхідна", - додав він.

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Нагадаємо, 1 вересня на Запорізьку АЕС прибула місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі. Він заявив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

За його словами, перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил і члени місії не могли поговорити з військовими.

Керівник МАГАТЕ заперечує, що російські представники якось впливали на дії місії під час візиту. 

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Теми: ЄСМАГАТЕЗАЕС
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