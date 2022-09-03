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ЄС повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Мішель

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 17:41
Шарль Мішель, фото Getty Images

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"ЄС повністю підтримує роботу і зусилля МАГАТЕ. Їхня мужність і професіоналізм у виконанні першої місії на ЗАЕС вражають", - написав Мішель.

"Росія поставила світ під загрозу. Забезпечення ядерної безпеки є ключовим: продовження присутності МАГАТЕ на станції необхідна", - додав він.

Нагадаємо, 1 вересня на Запорізьку АЕС прибула місія МАГАТЕ на чолі з керівником агентства Рафаелем Гроссі. Він заявив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

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За його словами, перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил і члени місії не могли поговорити з військовими.

Керівник МАГАТЕ заперечує, що російські представники якось впливали на дії місії під час візиту. 

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Теми: ЄСМАГАТЕЗАЕС
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