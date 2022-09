ЄС повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель обговорив ситуацію на Запорізькій атомній електростанції з головою Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Гроссі.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Discussed the situation at the #Zaporizhzhia nuclear power plant with @iaeaorg Director General @rafaelmgrossi



The EU fully supports IAEA’s work and efforts.