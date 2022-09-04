Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір

Президент Володимир Зеленський заявляє, що окупанти вже почали втікати з Криму, і це правильний вибір.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх".

Деталі: За словами Зеленського, Україна поверне свободу Криму і зробить його одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі.

Президент нагадав, що 4 вересня – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України" – підкреслив Зеленський.

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