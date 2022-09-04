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Зеленський: Окупанти почали втікати з Криму, це правильний вибір

Катерина ТищенкоНеділя, 4 вересня 2022, 22:54
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що окупанти вже почали втікати з Криму, і це правильний вибір.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо всю нашу землю, усіх наших людей.

Збройні Сили України, наша розвідка, спеціальні служби вже роблять необхідні кроки саме для цього. Ці кроки можна почути. І всі бачать – окупанти вже почали втікати з Криму. Це правильний вибір для них усіх".

Деталі: За словами Зеленського, Україна поверне свободу Криму і зробить його одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі.

Президент нагадав, що 4 вересня – річниця затримання окупантами в Криму першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

"Він не скоював жодних злочинів. Єдине, чим він роздратував окупантів, – це захистом свого народу та своєї країни – України" – підкреслив Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

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Передісторія:

  • 4 вересня 2021 року російські спецслужби викрали заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з його будинку в Первомайському під Сімферополем.
  • Разом із кримськотатарськими активістами Асаном й Азізом Ахтемовими його звинуватили в "диверсії на газопроводі" в Перевальному. За сфабрикованим звинуваченням Джелялу та братам Ахтемовим загрожує 15 років ув'язнення. Суд має оголосити вирок 21 вересня.

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Теми: ЗеленськийКримокупація
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