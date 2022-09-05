Втрати РФ: у неділю захисники України збили дві крилаті ракети й три безпілотники
Понеділок, 5 вересня 2022, 08:58
За добу 4 вересня українські захисники вбили близько трьох сотень ворогів, підбили 19 танків та 10 артилерійських систем, збили дві крилатих ракети і три БПЛА.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2068 (+19) од;
- бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од;
- артилерійських систем – 1157 (+10) од;
- РСЗВ – 294 (+0) од;
- засоби ППО – 156 (+0) од,
- літаків – 236 (+0) од,
- гелікоптерів – 206 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
- крилаті ракети – 205 (+2),
- кораблі/катери – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,
- спеціальна техніка – 107 (+1).
Дані уточнюються.