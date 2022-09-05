Втрати РФ: у неділю захисники України збили дві крилаті ракети й три безпілотники

За добу 4 вересня українські захисники вбили близько трьох сотень ворогів, підбили 19 танків та 10 артилерійських систем, збили дві крилатих ракети і три БПЛА.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;

танків ‒ 2068 (+19) од;

бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од;

артилерійських систем – 1157 (+10) од;

РСЗВ – 294 (+0) од;

засоби ППО – 156 (+0) од,

літаків – 236 (+0) од,

гелікоптерів – 206 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),

крилаті ракети – 205 (+2),

кораблі/катери – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од,

спеціальна техніка – 107 (+1).

Дані уточнюються.