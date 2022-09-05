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Втрати РФ: у неділю захисники України збили дві крилаті ракети й три безпілотники

Олена РощінаПонеділок, 5 вересня 2022, 08:58
Втрати РФ: у неділю захисники України збили дві крилаті ракети й три безпілотники
Вогонь, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

За добу 4 вересня українські захисники вбили близько трьох сотень ворогів, підбили 19 танків та 10 артилерійських систем, збили дві крилатих ракети і три БПЛА. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України  

Деталі: За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. 

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2068 (+19) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 4459 (+29) од;
  • артилерійських систем – 1157 (+10) од;
  • РСЗВ – 294 (+0) од;
  • засоби ППО – 156 (+0) од,
  • літаків – 236 (+0) од,
  • гелікоптерів – 206 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3),
  • крилаті ракети – 205 (+2),
  • кораблі/катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286  (+10) од,
  • спеціальна техніка – 107 (+1).

Дані уточнюються.

 

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Теми: війнаГенштабРосія
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