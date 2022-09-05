В Естонії вважають, що Україна зможе відтіснити росіян з правого берега Дніпра за два місяці

За оцінкою голови кіберкомандування, естонського полковника Каупо Росіна, Україна зможе відтіснити російські війська із правого берега Дніпра за два місяці, а на звільнення всієї окупованої території може знадобитися кілька років.

Про це він розповів в ефірі ETV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Росін коментував наступальні дії ЗСУ на півдні України.

"Зараз можна сказати, що вони досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно і методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів і чинячи тиск у цих слабких місцях", - сказав він.

За його словами, українці намагаються використати слабкості російської армії – логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей момент.

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим керуванням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", – вважає Росін.

За його оцінкою, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, то вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

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"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

Росін також зазначив, що нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть тривати ще кілька місяців.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж таки дуже і дуже протяжна. Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібний час та допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", – підсумував він.

Нагадаємо, голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.

Британська розвідка повідомляла, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції .