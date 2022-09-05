Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії вважають, що Україна зможе відтіснити росіян з правого берега Дніпра за два місяці

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 10:25
скриншот

За оцінкою голови кіберкомандування, естонського полковника Каупо Росіна, Україна зможе відтіснити російські війська із правого берега Дніпра за два місяці, а на звільнення всієї окупованої території може знадобитися кілька років.

Про це він розповів в ефірі ETV, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Росін коментував наступальні дії ЗСУ на півдні України.

"Зараз можна сказати, що вони досягли тактичних успіхів. При цьому вони самі заявили, що діють повільно і методично, вишукуючи слабкі місця російських окупантів і чинячи тиск у цих слабких місцях", - сказав він.

За його словами, українці намагаються використати слабкості російської армії – логістику та управління. Росін вважає таку тактику найбільш доцільною на цей момент. 

"Для більш широкомасштабних наступів потрібні дуже хороші бронетанкові сили, велика кількість танків, бронетехніки, з хорошим керуванням. У такому разі необхідно знати, де знаходиться противник. Здається, українці обрали найкращу тактику за своїми можливостями. І зараз здається, що це працює", – вважає Росін.

За його оцінкою, якщо ЗСУ зможуть закріпити свій успіх, то вони зможуть відтіснити російські війська із західного берега Дніпра за два місяці.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми бачимо, що українці звільняють окремі села щодня. Більшими перемогами могли б бути звільнення Херсона і, можливо, захоплення греблі у Новій Каховці", - додав він.

Росін також зазначив, що нинішня позиційна війна та атаки ліній оборони один одного можуть тривати ще кілька місяців.

"Я оптимістично налаштований щодо того, що українці зможуть відтіснити російських окупантів із західного берега Дніпра, але лінія фронту все ж таки дуже і дуже протяжна. Настає погана погода, коли жодна сторона, ймовірно, не зможе особливо просуватися. Для відтіснення російських окупантів з території Україні потрібний час та допомога Заходу. Це може зайняти місяці та роки", – підсумував він.

Нагадаємо, голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.

Британська розвідка повідомляла, що російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції .

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЕстоніявійнаУкраїнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

На ЗАЕС відключили останню лінію, що з’єднувалася з енергосистемою України

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Естонія
Прем’єрка Естонії: світ має тримати РФ в ізоляції до деокупації територій України
Естонська розвідка: До весни війна в Україні буде статичною
Більшості росіян заборонять в’їзд в Естонію "протягом тижнів" – глава МЗС
Останні новини
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
23:15
Спецслужби будуть наглядати за "Альтернативою для Німеччини" у Гессені
22:51
Економічні новини 5 вересня: відключені ЗАЕС та Каховська ГЕС, прямий газовий шантаж від Кремля
22:44
G7 стурбована законопроєктом, який може "вбити" незалежність НАБУ
22:40
Резніков із послом США обговорили підготовку до п'ятого "Рамштайну"
22:35
ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський
Усі новини...