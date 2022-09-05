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У Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 11:36

Рада асоціації Україна-ЄС 5 вересня в Брюсселі обговорить двосторонній порядок денний, зокрема виконання Угоди про асоціацію та поточний стан співпраці між Україною та ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Засідання почнеться о 13:15 за Києвом. Воно проходитиме під головуванням прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який вже прибув до Брюсселя. Делегацію ЄС очолить глава дипломатії Жозеп Боррель.

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У інтерв’ю "Європейській правді" віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що на засідання Україна заявить про свої очікування щодо процесу вступу в ЄС, зокрема, щодо початку переговорів про вступ.

"Попри війну, ми продовжуємо зближуватися з європейською родиною в усіх секторах. Вдячні Євросоюзу за непохитну підтримку й віру в нашу перемогу. Разом — ми Європа!", - написав Денис Шмигаль у своєму Twitter перед початком засідання.

Рада асоціації Україна-ЄС функціонує відповідно до Угоди про асоціацію і здійснює контроль і моніторинг застосування і виконання Угоди та періодично переглядає функціонування документи, враховуючи її цілі.

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Рада асоціації складається з членів уряду України та членів Ради ЄС та Європейської комісії. Делегацію України на засіданнях очолює прем’єр-міністр, делегацію ЄС –  високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики.

Читайте детальніше на цю тему у інтерв’ю з віцепрем’єркою: Стефанішина: Вікно для вступу України до НАТО може відкритися ще до завершення війни з Росією.

Теми: Верховна РадаЄвропа
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