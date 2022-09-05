Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені
Понеділок, 5 вересня 2022, 15:11
Пообіді 5 вересня росіяни двічі обстріляли з "Ураганів" Криворізький район, внаслідок чого загинула жінка.
Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко
Деталі: Наразі відомо, що в Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені.
Всі вони у лікарні у тяжкому стані.
У місті понівечений газовід - сталася пожежа. У Зеленодольську поранених немає, пошкоджені виробничі будівлі підприємства.
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