Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, є загибла та поранені

Роман ПетренкоПонеділок, 5 вересня 2022, 15:11
інший обстріл дніпропетровщини 5 вересня, фото ілюстративне

Пообіді 5 вересня росіяни двічі обстріляли з "Ураганів" Криворізький район, внаслідок чого загинула жінка.

Джерело: глава ОВА Валентин Резніченко

Деталі: Наразі відомо, що в Апостоловому загинула літня жінка. Попередньо, троє людей поранені.

Всі вони у лікарні у тяжкому стані.

У місті понівечений газовід - сталася пожежа. У Зеленодольську поранених немає, пошкоджені виробничі будівлі підприємства.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігобстріл
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"

ЗСУ знищили склад окупантів з ракетами С-300 для бомбардування Харкова – Зеленський

Вчені опублікували новий прогноз поширення радіації у разі аварії на ЗАЕС

оновленоРосіяни нанесли ракетні удари по Криворізькому районі: горить нафтобаза

У Польщі з кінця тижня перестають приймати українські гривні для обміну

Ввечері 23 лютого Зеленський збирав в ОП олігархів: про що говорили?

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Дніпропетровська область
Росіяни вдарили по Нікополю зі ствольної артилерії
Дніпропетровщина: по Нікопольському району ворог вдарив з "Градів" і важкої артилерії
Командування "Південь": через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина
Останні новини
05:01
Одного з підозрюваних у масовій різанині у Саскачеван знайшли мертвим
04:00
Байден: Росію не треба визнавати спонсором тероризму
03:15
Харків: Ракета влучила в будинок, під завалами знайшли тіло жінки
02:41
ОК "Південь": ЗСУ "посадили" російський гелікоптер
01:45
Зеленський натякнув на точковий контрнаступ на різних напрямках
01:11
ППО збила дві російські ракети над Миколаївщиною
00:35
Сумщина: Росіяни обстрілювали з мінометів і САУ прикордонні громади
23:57
Член партії Ердогана заявив, що деякі країни Заходу хочуть "поквитатися з РФ через Україну"
23:46
Гендиректор МАГАТЕ у вівторок прозвітує про місію агентства на ЗАЕС
23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
Усі новини...