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Рух України до членства не заміняє Угоду про асоціацію - ЄС

"Європейська правда"Понеділок, 5 вересня 2022, 18:22

У Єврокомісії наголосили, що рух України до членства у Євросоюзі, що розпочався з отриманням статусу кандидата та рекомендацій Єврокомісії, не замінює собою Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це на запитання кореспондента "ЄвроПравди" відповіли європейські посадовці на брифінгу після 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

"Процедури Угоди про асоціацію не можуть бути чимось замінені",  - відповів Жозеп Боррель.

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Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї зазначив, що між угодою про асоціацію та процесом наближення до членства справді є зв’язок, оскільки завдяки угоді про асоціацію Україна вже адаптувала своє законодавство до європейського у багатьох сферах. 

"Втім, угода про вільну торгівлю - це не те саме, і рівень відповідальність - теж різний", - зазначив Олівер Варгеї. 

Прем’єр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна має виконати усе, що передбачено Угодою про асоціацію, та паралельно - виконувати ті сім рекомендацій, які Україна отримала від Єврокомісії разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, на полях засідання Ради асоціації Україна-ЄС підписали чотири секторальні угоди.

Читайте також: Шлях до ЄС. Що має зробити Україна, щоби почати переговори про членство.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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