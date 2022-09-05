Рух України до членства не заміняє Угоду про асоціацію - ЄС

У Єврокомісії наголосили, що рух України до членства у Євросоюзі, що розпочався з отриманням статусу кандидата та рекомендацій Єврокомісії, не замінює собою Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це на запитання кореспондента "ЄвроПравди" відповіли європейські посадовці на брифінгу після 8-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС у Брюсселі.

"Процедури Угоди про асоціацію не можуть бути чимось замінені", - відповів Жозеп Боррель.

Єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї зазначив, що між угодою про асоціацію та процесом наближення до членства справді є зв’язок, оскільки завдяки угоді про асоціацію Україна вже адаптувала своє законодавство до європейського у багатьох сферах.

"Втім, угода про вільну торгівлю - це не те саме, і рівень відповідальність - теж різний", - зазначив Олівер Варгеї.

Прем’єр України Денис Шмигаль зазначив, що Україна має виконати усе, що передбачено Угодою про асоціацію, та паралельно - виконувати ті сім рекомендацій, які Україна отримала від Єврокомісії разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС.

Як повідомлялося, на полях засідання Ради асоціації Україна-ЄС підписали чотири секторальні угоди.

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