Україна розгромила Нідерланди на ЧС з волейболу: історичний результат

Збірна України з волейболу розбила команду Нідерландів і вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Джерело: Суспільне

Деталі: Це був перший матч України на етапі плей-офф. У 1/8 фіналу українці зустрілися з командою Нідерландів та здобули над нею перемогу з рахунком 3:0 (25:16, 25:19, 25:18).

"Синьо-жовтим" вдалося показати надпереконливу гру проти Нідерландів. У першому сеті - перевага сім очок, яка наприкінці зросла до дев'яти. Українці результативно відіграли у блоки, заробивши чотири очки.

Проте найкращий результат за блоками Україна показала у другому сеті - шість, половина з яких на рахунку Іллі Ковальова. Завдяки успішному блокуванню українським волейболістам вдалося відіграти відставання у три очки та закінчити партію з перевагою у +6 та 2:0 за сетами.

Україна перебувала у кроці від історичного результату та виходу до чвертьфіналу чемпіонату світу. Для цього потрібно було виграти один із наступних трьох сетів.

Закінчити матч Україні вдалося вже у третьому сеті. Українці дотиснули суперника та здобули перемогу у матчі.

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Найрезультативнішим гравцем матчу став Василь Тупчій, який набрав 14 очок. 10 очок набрав Ілля Ковальов.

Тепер Україна вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу з волейболу. Наступним її суперником стане збірна Словенії - один із господарів турніру.