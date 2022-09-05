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Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні

Альона Мазуренко Понеділок, 5 вересня 2022, 23:29
Глава Єврокомісії анонсувала 5 млрд євро допомоги Україні
фото: ТГ Шмигаля

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що цього тижня Брюссель запропонує Україні додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Джерело: Twitter президентки Єврокомісії

Пряма мова: "Ситуація в Україні все ще потребує нашої постійної підтримки. На додаток до 10 мільярдів євро, які ми надали на цей час, ми запропонуємо додаткові 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги цього тижня".

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Деталі: 5 вересня Урсула фон дер Ляйєн провела зустріч у Брюсселі із прем'єром України Денисом Шмигалем. 

За підсумками зустрічі Шмигаль повідомив, що з 1 жовтня Україна отримає "митний безвіз" із ЄС.

Він подякував главі Єврокомісії за постійну залученість до питань допомоги Україні.

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Теми: ЄврокомісіяШмигаль гроші
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