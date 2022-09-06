На Луганщині "мобілізованих" на підприємствах замінюють росіянами – Гайдай  

Росіяни проводять примусову "мобілізацію" на окупованих територіях України, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхнє місце присилають російських заробітчан або жінок.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Така ситуація спостерігається на Алчевському металургійному комбінаті й на шахті "Довжанська-Капітальна".

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За словами Гайдая, у чоловіків через так звану "ЛНР" практично немає вибору: або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель.

За даними голова ОВА, нещодавно на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна" примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів.

І на металургійному комбінаті в Алчевську примусова мобілізація торкнулась навіть тих, у кого була бронь.

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Пряма мова: "Тобто, неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату. Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть.

На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо неможна – вмирати потрібно місцевим".

Деталі: Тим часом у Луганську, заявляє Гайдай, "знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати".

Серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції ЛНР" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

Пряма мова Гайдая: "Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація".