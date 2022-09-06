Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині "мобілізованих" на підприємствах замінюють росіянами – Гайдай  

Вівторок, 6 вересня 2022, 09:48

Росіяни проводять примусову "мобілізацію" на окупованих територіях України, забираючи чоловіків із підприємств, а на їхнє місце присилають російських заробітчан або жінок. 

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Така ситуація спостерігається на Алчевському металургійному комбінаті й на шахті "Довжанська-Капітальна".

За словами Гайдая, у чоловіків через так звану "ЛНР" практично немає вибору: або переховуватися до деокупації, або погодитися піти на загибель.

За даними голова ОВА, нещодавно на колись провідній шахті "Довжанська-Капітальна" примусово мобілізували понад 400 чоловіків і набрали на їхні місця жінок та пенсіонерів. 

І на металургійному комбінаті в Алчевську примусова мобілізація торкнулась навіть тих, у кого була бронь.

Пряма мова: "Тобто, неважливо, чи зможе працювати виробництво у майбутньому без цих спеціалістів, головніше – виконати план військкомату. Чоловіки, які ще залишаються в місті, розуміють, що влаштуватися на АМК – це одразу за першою зарплатою отримати повістку. Тому й не йдуть.

ВІДЕО ДНЯ

На металургійному комбінаті працюють чоловіки з РФ. Кажуть, що перебувати в місті будуть не постійно. І з часом вахтовиків змінять інші, трохи підзароблять і поїдуть до своїх сімей. Живі, бо місцеві військові їх також затримують на вулиці задля мобілізації, але потім вибачаються і відпускають. Бо неможна – вмирати потрібно місцевим".

Деталі: Тим часом у Луганську, заявляє Гайдай, "знаходиться велика кількість вбитих бойовиків, яких важко упізнати". 

Серед родичів військовослужбовців так званої "народної міліції ЛНР" проводять відбір генетичного матеріалу для подальшої ідентифікації загиблих.

Пряма мова Гайдая: "Важче повернутися тим живим, які потрапили в полон. Як кажуть дружини, Росія кинула їх чоловіків в українському полоні і не хоче обмінювати. Обмінюють лише полонених росіян, а мобілізовані з Донбасу нікому не потрібні. Єдина можливість побачити свого чоловіка – деокупація".

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ звільнили на півдні нові населені пункти – Гуменюк

фото"Разом ми переживемо цей шторм": Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єрки Британії

Білий дім: Визнання Росії спонсором тероризму може нашкодити Україні

Син Портнова виїхав з України як волонтер і не повернувся – "Схеми"

Верховний Суд остаточно заборонив партію Шарія

Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Останні новини
00:01
"Шахтар" розгромив німецький "Лейпциг" у першому турі групового етапу ЛЧ
23:52
Зеленський відреагував на звіт МАГАТЕ щодо ЗАЕС: місія потребує ширшого мандату, щоб прогнати РФ
23:35
Триває жостоке протистояння майже по всій лінії фронту, але ЗСУ абсолютні молодці – Зеленський
23:17
Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
23:07
Німеччина передала Україні РЛС COBRA і ще п’ять Gepard
22:52
Економічні новини 6 вересня: МАГАТЕ про військових РФ на ЗАЕС, нові арешти майна росіян в Україні
22:48
Зеленський поговорив із Трасс і запросив її в Україну
22:41
НБУ "надрукував" ще 15 мільярдів гривень для уряду
22:40
Трасс призначила нових міністрів, голову Міноборони лишила
22:39
Cпали в своєму домі, коли туди влетіла ракета: історія загиблої сім'ї з Одещини
Усі новини...