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У Кремлі відреагували на перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться

Ірина БалачукВівторок, 6 вересня 2022, 10:50
У Кремлі відреагували на перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться
Дмитро Пєсков. Фото РИА Новости

Росія не відкидає погіршення відносин між Лондоном і Москвою після обрання Ліз Трасс прем'єром Великобританії.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" із посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Нічого хорошого про нас вона не говорила. Більше того, можна сказати з жалем, що її заяви були агресивними на нашу адресу, недружніми та неконструктивними. Виходячи з цього можна припустити, що особливо нічого не зміниться в найближчій перспективі".

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Деталі: На питання, чи можливе погіршення відносин, прессекретар Путіна відповів, що "цього не можна виключати з огляду на непередбачуваність" "ірраціональних" кроків Великобританії.

"Потрібно бути готовими до будь-якого розвитку подій", – підсумував Пєсков.

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Теми: РосіяВелика Британія
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