Силовики вирахували вбивцю одеського ресторатора в Києві 2017 року

Силовики встановили причетність уродженця Росії до вбивства ресторатора з Одеси Олександра Ряжева у березні 2017 року в Києві.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура, "Судовий репортер"

Дослівно прокуратура: "Прокурори і слідчі, за результатами проведеної кропіткої та тривалої роботи та відпрацювання різних версій замовного вбивства, ідентифікували особу кілера. Ним виявися 40-річний чоловік, громадянин Російської Федерації, уродженець м. Грозний.

Ідентифікувавши особу виконавця, правоохоронці встановили його причетність до інших тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених у 2015 році в місті Києві пов’язаних з розбоєм, незаконним позбавленням волі особи та вимаганням грошових коштів.

Деталі: За даними "Судового репортера", який вивчав матеріали справи, ім’я підозрюваного - Ельмурзаєв Магомед Наіпович.

За даними слідства, у березні 2017 року він отримав від невстановленої особи із кримінального середовища РФ замовлення на вбивство відомого одеського ресторатора (Ряжева –ред.), який у той час проживав у столиці.

Готуючись до злочину, кілер зібрав інформацію про жертву (зокрема щодо місць проживання та роботи, графіку пересування, номеру автомобіля, яким користувався потерпілий), а також підшукав знаряддя вбивства - пістолет моделі Glock-17.

ВІДЕО ДНЯ

Увечері 8 березня 51-річний підприємець, повертаючись з родиною додому, зупинив машину біля шлагбауму. У цей час кілер здійснив у нього 8 прицільних пострілів. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік помер на місці. Двоє його дітей шести та дев’яти років,, які також перебували в автомобілі, з пораненнями коліна та кисті були госпіталізовані.

За результатами слідчих дій та відповідних експертиз правоохоронці встановили стрільця.

Також під час досудового розслідування встановлено, що зловмисник причетний до розбійного нападу на киянку в Оболонському районі столиці. Уродженець РФ разом зі своїми спільниками силою утримував жінку у гаражному боксі та вимагав від неї 75 тисяч доларів США.

Росіянину заочно повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

За вчинене підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо: Ряжев був власником ресторану "Вітрина". За даними ЗМІ, у 2006 році у нього виник конфлікт з орендодавцем, який відмовився продовжувати договір оренди з рестораном.

Увечері 8 березня 2017 року в Голосіївському районі Києва невідомі розстріляли автомобіль Mercedes-Benz: Ряжев загинув. Також в салоні знаходилися двоє дітей 8 і 6 років. Вони отримали поранення і були госпіталізовані..