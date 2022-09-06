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Окупанти припинили спроби відновити Антонівський міст – росЗМІ

"Українська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 13:07
Окупанти припинили спроби відновити Антонівський міст – росЗМІ
Антонівський міст 21 липня, фото STRINGER/AFP via Getty Images

"Гауляйтер" Херсонщини заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.

Джерело: ТАСС із посиланням за заяву так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова

Пряма мова: "Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня".

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Деталі: За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що мости їх "не дуже цікавлять", адже є переправи. 

Нагадаємо:

  • 5 вересня в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, а сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.
  • За даними оперативного угруповання військ "Каховка", на Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

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Теми: Херсонська областьдорогивійнаокупація
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