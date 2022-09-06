Окупанти припинили спроби відновити Антонівський міст – росЗМІ

"Гауляйтер" Херсонщини заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.

Джерело: ТАСС із посиланням за заяву так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова

Пряма мова: "Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня".

Реклама:

Деталі: За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що мости їх "не дуже цікавлять", адже є переправи.

Нагадаємо:

5 вересня в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, а сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

За даними оперативного угруповання військ "Каховка", на Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.