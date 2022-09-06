Окупанти припинили спроби відновити Антонівський міст – росЗМІ

"Гауляйтер" Херсонщини заявив, що окупаційна "влада" поки не планує вживати нових заходів для відновлення Антонівського моста.

Джерело: ТАСС із посиланням за заяву так званого "заступника голови військово-цивільної адміністрації" Кирила Стремоусова

Пряма мова: "Поки що Антонівський міст ніхто не відновлює, тому що немає сенсу, доцільність відсутня".

Деталі: За його словами, наразі міст повністю закритий. Така сама ситуація з мостом у Новій Каховці. Він додав, що мости їх "не дуже цікавлять", адже є переправи.

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