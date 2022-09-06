Долю пам’ятника Катерині ІІ в Одесі вирішили обговорити з одеситами
Одеська влада планує обговорити долю пам’ятника "Засновникам Одеси", ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ, із громадськістю міста: спершу провести інтернет-конференцію, а потім – електронне опитування одеситів.
Джерело: офіційний сайт міста Одеса
Деталі: 19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одесі.
Уповноваженою особою з проведення зазначених обговорень визначено Управління з питань об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.
З урахуванням пропозицій, отриманих за результатами громадського обговорення, з 20 вересня до 20 жовтня включно будуть проводити електронне опитування територіальної громади Одеси з зазначеного питання з використанням вебпорталу "Соціально активний громадянин" Одеської міської ради citizen.omr.gov.ua.
Передісторія:
- Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.
- Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.
- 2 вересня Одеса відзначила День міста.
Довідка: Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794 року, коли російська імператриця Катерина ІІ наказала ремонтувати торгову й військову гавані, хоча така назва міста вперше датується січнем 1795 року.
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