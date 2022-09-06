Долю пам’ятника Катерині ІІ в Одесі вирішили обговорити з одеситами

Одеська влада планує обговорити долю пам’ятника "Засновникам Одеси", ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ, із громадськістю міста: спершу провести інтернет-конференцію, а потім – електронне опитування одеситів.

Джерело: офіційний сайт міста Одеса

Деталі: 19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одесі.

Уповноваженою особою з проведення зазначених обговорень визначено Управління з питань об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

З урахуванням пропозицій, отриманих за результатами громадського обговорення, з 20 вересня до 20 жовтня включно будуть проводити електронне опитування територіальної громади Одеси з зазначеного питання з використанням вебпорталу "Соціально активний громадянин" Одеської міської ради citizen.omr.gov.ua.

Передісторія:

Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.

2 вересня Одеса відзначила День міста.

Довідка: Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794 року, коли російська імператриця Катерина ІІ наказала ремонтувати торгову й військову гавані, хоча така назва міста вперше датується січнем 1795 року.

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