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Долю пам’ятника Катерині ІІ в Одесі вирішили обговорити з одеситами

Олена РощінаВівторок, 6 вересня 2022, 14:04
Пам'ятник “Засновникам Одеси”, фото Олександра Вельможка, “Думская”

Одеська влада планує обговорити долю пам’ятника "Засновникам Одеси", ключовою фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ, із громадськістю міста: спершу провести інтернет-конференцію, а потім – електронне опитування одеситів. 

Джерело: офіційний сайт міста Одеса

Деталі: 19 вересня 2022 року о 12:00 відбудуться громадські обговорення у формі інтернет-конференції з питання вирішення долі пам’ятника "Засновникам Одеси", що розташований на Катерининській площі у м. Одесі.

Уповноваженою особою з проведення зазначених обговорень визначено Управління з питань об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради.

З урахуванням пропозицій, отриманих за результатами громадського обговорення, з 20 вересня до 20 жовтня включно будуть проводити електронне опитування територіальної громади Одеси з зазначеного питання з використанням вебпорталу "Соціально активний громадянин" Одеської міської ради citizen.omr.gov.ua.

Передісторія:

  • Влітку було зареєстровано дві петиції щодо пам’ятника "Засновникам Одеси", більше відомого як пам’ятник Катерині ІІ. В одній пропонувалося просто його знесення. Автор іншої петиції пропонував поставити на його місці скульптуру порно-актора Біллі Геррінґтона.
  • Президент України Володимир Зеленський звернувся до міської ради Одеси з проханням розглянути пропозицію про знесення пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ.
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловився за демонтаж пам'ятника Катерині ІІ, але рішенню міністерства має передувати звернення одеських депутатів.
  • Міський голова Одеси Геннадій Труханов у серпні заявив, що виступає проти знесення пам'ятника Катерині II.
  • 2 вересня Одеса відзначила День міста.

Довідка: Днем Народження Одеси вважається 2 вересня 1794 року, коли російська імператриця Катерина ІІ наказала ремонтувати торгову й військову гавані, хоча така назва міста вперше датується січнем 1795 року.

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Знати більше: Катерина ІІ – засновниця Одеси чи окупантка Хаджибею?

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Теми: Одесаісторіядерусифікація
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