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Україна та Польща уклали попередню домовленість для розблокування руху на кордоні

"Європейська правда"Вівторок, 6 вересня 2022, 17:38

Україна з Польщею у вівторок досягли попередньої домовленості для розблокування руху на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де напередодні почався страйк польських далекобійників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Facebook написав заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

"Досягнута попередня домовленість щодо відкриття ще одного пунтку пропуску, який тимчасово буде використовуватися для виїзду порожнього вантажного транспорту. Додаткова інформація щодо розташування пункту пропуску та термінів запуску буде надана після узгодження технічних деталей", – зазначив він.

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Чиновник висловив сподівання, що буде покращена ситуація із фітосанітарними та ветеринарними службами, з якими ведуться перемовини на усіх рівнях.

Нагадаємо, в понеділок група польських водіїв заблокувала пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин" на кордоні з Україною.

Учасники страйку нарікають на те, що, повертаючись із України, змушені стояти з порожніми ваговозами у великих чергах – деякі тривають п’ять-сім днів. За цей час були випадки вандалізму й бійок серед далекобійників.

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Страйкарі вимагали відкриття коридору для пропуску порожніх ваговозів, збільшення працівників фітосанітарної та митної служб для прискорення перевірок, а також повернення дозволів для українських водіїв, що їдуть до Польщі – тобто фактичного скасування "транспортного безвізу".

Українська сторона стверджує, що проблема в перетині кордону криється саме з польського боку, де "щодня перевіряли все менше і менше автівок".

Теми: ПольщаУкраїна
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