Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
Президент Володимир Зеленський вважає, що туризм Європою для росіян неприпустимий і закликав ЄС підтримати візові обмеження для громадян Росії.
Джерело: відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.
І маємо пам’ятати: окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.
На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує.
Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи".
Деталі: Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії.
Нагадаємо:
- За підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.
- 6 вересня Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.