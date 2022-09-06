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Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам

Альона Мазуренко Вівторок, 6 вересня 2022, 23:17
Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує – Зеленський про заборону віз росіянам
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що туризм Європою для росіян неприпустимий і закликав ЄС підтримати візові обмеження для громадян Росії.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Абсолютно неприпустимо, що європейською територією можуть користуватися для туризму чи для шопінгу ті, хто у себе вдома, в Росії, не тільки підтримує розкол і знущання з Європи, а й працює на них.

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І маємо пам’ятати: окрім моральної сторони питання, це також питання елементарної безпеки. Вже неодноразово Росія спрямовувала кілерів у Європу під виглядом звичайних туристів.

На шпиль у Солсбері, на німецькі вулиці та склади зі зброєю в Чехії вони вже надивилися. Досить. Європа – не місце для прогулянок убивць і тих, хто їх підтримує.

Треба продемонструвати громадянам держави-терориста, що вони несуть моральну відповідальність за агресію своєї держави проти України та всієї Європи".

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Деталі: Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та всім європейським лідерам, які підтримують візові обмеження для громадян Росії.

Нагадаємо:

  • За підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.
  • 6 вересня Європейська комісія офіційно виступила з пропозицією повністю призупинити дію Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією.

Теми: ЄвропавізиРосіяЗеленський
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