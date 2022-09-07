Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад

За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини, випустивши 140 мін та снарядів та здійснивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.

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Крім того, по Новослобідській громаді вранці було 20 прильотів з артилерії, пошкоджено високовольтну підстанцію.

Миропільська громада. 28 мінометних прильотів.

10 приходів з артилерії та 16 прильотів - з міномету було в Білопільській громаді.

ВІДЕО ДНЯ

Шалигінська громада. Росіяни відкрили вогонь з мінометів, 20 прильотів.

Середино-Будська громада - 6 прильотів з міномету.

У Зноб-Новгородській громаді був обстріл з крупнокаліберного кулемету, близько 30 пострілів.

В Есманській громаді росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї, близько 40 пострілів.