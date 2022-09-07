Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад
За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини, випустивши 140 мін та снарядів та здійснивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.
Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький
Деталі: Зокрема, був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.
Крім того, по Новослобідській громаді вранці було 20 прильотів з артилерії, пошкоджено високовольтну підстанцію.
Миропільська громада. 28 мінометних прильотів.
10 приходів з артилерії та 16 прильотів - з міномету було в Білопільській громаді.
Шалигінська громада. Росіяни відкрили вогонь з мінометів, 20 прильотів.
Середино-Будська громада - 6 прильотів з міномету.
У Зноб-Новгородській громаді був обстріл з крупнокаліберного кулемету, близько 30 пострілів.
В Есманській громаді росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї, близько 40 пострілів.