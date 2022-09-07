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Сумщина: Росіяни випустили 140 різних боєєприпасів, обстріляли сім громад

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 00:45
ФОТО: GETTY

За день росіяни обстріляли сім громад Сумщини, випустивши 140 мін та снарядів та здійснивши близько 70 пострілів зі стрілецької зброї.

Джерело: голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький

Деталі: Зокрема, був артобстріл із САУ по околицях сел Манухівка (Новослобідська громада) та Атинське (Білопільська громада). Усього 40 прильотів.

Крім того, по Новослобідській громаді вранці було 20 прильотів з артилерії, пошкоджено високовольтну підстанцію.

Миропільська громада. 28 мінометних прильотів.

10 приходів з  артилерії  та  16 прильотів - з міномету було в Білопільській громаді.  

Шалигінська громада. Росіяни відкрили вогонь з мінометів, 20 прильотів.

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Середино-Будська громада - 6 прильотів з міномету.

 У Зноб-Новгородській громаді був обстріл з крупнокаліберного кулемету, близько 30 пострілів.

В  Есманській громаді росіяни відкрили вогонь зі стрілецької зброї, близько 40 пострілів.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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