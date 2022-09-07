Дніпропетровщина: Масштабну пожежу на нафтобазі у Кривому Розі загасили

ФОТО від 6 вересня з TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Пожежники загасили полум’я на нафтобазі у Кривому Розі.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Дослівно: "Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин".

Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", мінометів та важкої артилерії, ударив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Минулося без загиблих та поранених, масштаби руйнацій з’ясовуються.

В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.

Нагадаємо: Уранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу, через що сталася пожежа на нафтобазі.