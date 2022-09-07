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Дніпропетровщина: Масштабну пожежу на нафтобазі у Кривому Розі загасили

Анастасія КалатурСереда, 7 вересня 2022, 08:00
Дніпропетровщина: Масштабну пожежу на нафтобазі у Кривому Розі загасили
ФОТО від 6 вересня з TELEGRAM ВАЛЕНТИНА РЕЗНІЧЕНКА

Пожежники загасили полум’я на нафтобазі у Кривому Розі.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Дослівно: "Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася  після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин".

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Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що вночі ворог обстріляв Нікопольський район   з "Градів", мінометів та важкої артилерії, ударив по Нікополю та Марганецькій громаді.

Минулося без загиблих та поранених, масштаби руйнацій з’ясовуються.

В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Уранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по  Кривому Рогу, через що сталася пожежа на нафтобазі.

Теми: Дніпропетровська областьвійнаРосіяпожежа
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