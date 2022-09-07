Дніпропетровщина: Масштабну пожежу на нафтобазі у Кривому Розі загасили
Середа, 7 вересня 2022, 08:00
Пожежники загасили полум’я на нафтобазі у Кривому Розі.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Дослівно: "Уночі вогнеборці вгамували пожежу на нафтобазі у Кривому Розі, що сталася після удару російської ракети. Боролися з полум’ям понад 16 годин".
Деталі: Крім того, Резніченко повідомив, що вночі ворог обстріляв Нікопольський район з "Градів", мінометів та важкої артилерії, ударив по Нікополю та Марганецькій громаді.
Минулося без загиблих та поранених, масштаби руйнацій з’ясовуються.
В інших районах області ніч була спокійною і на цю хвилину теж спокійно.
Нагадаємо: Уранці 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу, через що сталася пожежа на нафтобазі.
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