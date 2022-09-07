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Країни Балтії домовились суттєво обмежити в’їзд росіян з шенгенськими візами

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 11:48
Країни Балтії домовились суттєво обмежити в’їзд росіян з шенгенськими візами
Фото pixabay.com

Литва, Латвія та Естонія домовились суттєво обмежити в’їзд росіян, у яких є чинні шенгенські візи. 

Про це у середу повідомив глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс, пише "Європейська правда".

"Країни Балтії досягли домовленості про суттєве обмеження (за деякими винятками) перетину кордону громадянами Російської Федерації, які мають шенгенські візи ЄС", – розповів латвійський дипломат у своєму Twitter. 

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За його словами, рішення будуть прийматися національними урядами відповідно до національних процедур і набудуть чинності одночасно.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.

Міністри також погодились, що країни-сусідки РФ можуть вживати індивідуальні кроки для обмеження в’їзду росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Верховна рада України 6 вересня звернулася до Європейського Союзу з проханням скасувати видачу та вже отримані туристичні візи громадян Російської Федерації.

Теми: ЕстоніяЛитваЛатвіяРосія
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