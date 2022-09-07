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Єврокомісія 9 вересня запропонує встановити граничну ціну на російський газ

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 15:24

Єврокомісія запропонує державам членам встановити верхню межу ціни російського газу, а також запровадити інші заходи для зменшення наслідки енергетичної кризи.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Брюсселі.

За її словами, ЄС опинився в надзвичайній ситуації, тому що Росія є ненадійним постачальником і маніпулює енергетичними ринками.

"Ми стикаємося з астрономічними цінами на електроенергію для домогосподарств і компаній і величезною нестабільністю ринку. Тому ми запропонуємо низку негайних заходів, які захистять вразливих споживачів і підприємства та допоможуть їм адаптуватися" - сказала фон дер Ляєн.

"Ми запропонуємо обмежити ціну російського газу. Мета тут дуже ясна. Треба скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни проти України" - заявила фон дер Ляєн.

Пропозицію буде представлено на зустрічі Ради ЄС у п’ятницю.

Крім того, вона представила інші заходи, зокрема, розумне заощадження електроенергії.

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"Нам потрібна стратегія, щоб згладити піки, які збільшують ціни на електроенергію. Ми запропонуємо обов’язкову ціль щодо зменшення використання електроенергії в години пік" - пояснила президентка Єврокомісії.

Також Єврокомісія запропонує обмеження доходів компаній, які виробляють електроенергію з низькими витратами.

Те ж саме стосується несподіваних прибутків компаній, що займаються викопним паливом.

Крім того, заявила фон дер Ляєн, необхідно підтримувати енергетичні компанії, щоб вони справлялися з нестабільністю ринків.

"Це важкі часи. Але я переконаний, що європейці мають економічну силу, політичну волю та єдність, щоб зберегти перевагу" - заявила фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, Чехія спробує зняти питання про можливу "стелю" цін на російський газ із порядку денного п'ятничної зустрічі міністрів енергетики країн ЄС. 

Деякі країни ЄС побоюються обмежувати ціни на російський газ, якщо це коштуватиме їм скорочення поставок, які вони все ще отримують від Москви.

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Теми: Європагазціни
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