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У Білорусі на кілька годин затримували тимчасову повірену у справах ЄС – ЗМІ

"Європейська правда"Середа, 7 вересня 2022, 15:43

У Мінську на кілька годин затримали тимчасову повірену у справах ЄС Евеліну Шульц після того, як вона була присутня на судовому процесі над політв’язнями.

Про це з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Затримання сталося 6 вересня після судового процесу у так званій "справі анархістів" та правозахисників, загалом там затримали щонайменш 13 осіб.

Повідомляють, що дипломатку протягом двох годин тримали у відділку. На суді були присутні й інші дипломати, їх не затримували. 

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Теми: БілорусьЄСміжнародні відносини
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