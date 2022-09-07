У Білорусі на кілька годин затримували тимчасову повірену у справах ЄС – ЗМІ
Середа, 7 вересня 2022, 15:43
У Мінську на кілька годин затримали тимчасову повірену у справах ЄС Евеліну Шульц після того, як вона була присутня на судовому процесі над політв’язнями.
Про це з посиланням на джерела у дипломатичних колах повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
Затримання сталося 6 вересня після судового процесу у так званій "справі анархістів" та правозахисників, загалом там затримали щонайменш 13 осіб.
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Повідомляють, що дипломатку протягом двох годин тримали у відділку. На суді були присутні й інші дипломати, їх не затримували.